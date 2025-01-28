¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò¼Â¸½¤¹¤ëŽ¢ºÇ½é¤Î4»þ´ÖŽ£¤Î½ÅÍ×À
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÇÌ²¤ê¤Î¾õÂÖ¤òµÏ¿¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Á¤Î¤è¤¤Ì²¤ê¤Î¾õÂÖ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§Oscar Wong / Getty Images)
¡ÖÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Æ½Ï¿ç¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡¼¡¼¡£¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤ò¡Ö²þÁ±¤·¤è¤¦¡×¡Ö¸«Ä¾¤½¤¦¡×¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐApple Watch¤Ç¿çÌ²¤Î¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¿çÌ²¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤è¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï?
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿çÌ²¤ËÇº¤à¿Í¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿¿çÌ²ÀìÌç°å¡¦ÇòßÀÎ¶ÂÀÏº°å»Õ¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Ö¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌë¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¡©
¤½¤â¤½¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¿¼¿çÌ²¡Ê¤·¤ó¤¹¤¤¤ß¤ó¡Ë¡×¤¬¤è¤¯¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¼¿çÌ²¤Î´Ö¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¾Æâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤ÎÈèÏ«Êª¼Á¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Îµ¡Ç½¤ò½¤Éü¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¼¿çÌ²¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤ÆÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤È¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥à¡ÊREM¡Ë¤È¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ëµ¯¤³¤ë´ãµå¤ÎµÞÂ®¤ÊÆ°¤¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬µ¯¤³¤ë»þ´Ö¤¬¥ì¥à¿çÌ²¤Ç¤¹¡£Ì²¤ê¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤äµ¯¤¤ë´ÖºÝ¤Î¤¦¤È¤¦¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀõ¤¤¿çÌ²¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÇ¾¤Ï³èÈ¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüÃæ¤ËÆÀ¤¿¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤äÄêÃå¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬Ç¾Æâ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ò¾Ã¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤Î¤Ç¡¢¸÷¤ä²»¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì´¤ò¸«¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥ì¥à¿çÌ²¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¡Ö¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¡Ë
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¾¤ÈÂÎ¤ÎÎ¾Êý¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡£´ãµå±¿Æ°¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤È¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ó¥ì¥àºÅÌ²¤ÏÌ²¤ê¤Î¿¼¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿¼¤¤Ì²¤ê¤Î¤³¤È¤ò¿¼¿çÌ²¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿¼¿çÌ²¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×
¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤È¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é4»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë2²ó°Ê¾å¡¢¿¼¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼¿çÌ²¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤ËÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤È¼«Î§¿À·Ð¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤Ç¤¢¤ëÈéÉæ²¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¡¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎÆâÉô¤ÎÂÎ²¹¤Ç¤¢¤ë¿¼ÉôÂÎ²¹¤Ï¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥º¥à¤ÇÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¾å¾º¤·»Ï¤á¡¢ÆüÃæ¤Ï¹â¤á¤Î¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤·¤ÆÍ¼Êý°Ê¹ßÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¤¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¡¢Í¼Êý¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢Ìë¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¡Ö¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¡Ë
¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Î°ÂÄê¤òÂ¥¤·¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Î¿çÌ²»þ¤ËÂ¿¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢Ä«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤¤Á¤ó¤È¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Ì²µ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤È¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì²¤ê»Ï¤á¤Î4»þ´Ö¤¬²¿¤è¤êÂç»ö
¿¼¿çÌ²¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤¬¿çÌ²¤Î¼Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é4»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿¼¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¥ì¥à¿çÌ²¤È¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç4¡Á5²ó¤Û¤É·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿¼¿çÌ²¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤ÎºÇ½é¤È2ÈÖÌÜ¡£¤³¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÌ²¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é4»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºÝ¤Ë¿¼¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï½½Ê¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î4»þ´Ö¤Ç¿¼¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤â¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤¬¤È¤ì¤º¡¢ÌÜ³Ð¤á¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿çÌ²»þ´Ö¤Ï½½Ê¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤ÇÂÎ¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¿²¤Ä¤±¤º¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤º¤Ë¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò¡Ö¿çÌ²´·À¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ã¥¥êÌÜ³Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¡Ö¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¡Ë
¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼ÉôÂÎ²¹¡ÊÆâÂ¡¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤ÎÂÎ²¹¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼ÉôÂÎ²¹¤ÏÍ¼Êý¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ìë¤ËÌ²µ¤¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤¦¤È¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¯¤Æ¿çÌ²»þ´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿çÌ²¼þ´ü¤ÎºÇ½é¤ËË¬¤ì¤ë¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¿¼¤¯Ì²¤ì¤ë¤«¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÇòßÀ Î¶ÂÀÏº ¡§ ¿çÌ²ÀìÌç°å¡Ë