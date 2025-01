新食感の「明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュ」

2024年10月に「明治 ザ・チョコレート」からブランドリニューアルした「明治 ザ・カカオ」が、2025年2月14日(金)までの期間限定で東京・新宿のルミネ新宿 ルミネ2で初のPOP UPを開催中。全国の菓子職人が手掛けるコラボ商品や、新商品の「明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュ」を販売している。■新食感の虜になる!「明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュ」

【写真】期間限定ポップアップイベント「meiji THE Cacao MEETS」

琥珀糖をイメージしたガナッシュ

外と中の食感のコントラストが楽しい

贈り物にもぴったりのイベント限定ボックスもある

全国9店舗と「明治 ザ・カカオ」がコラボレーション

「菓子屋 shirushi」のレモンケーキ

「かんたんなゆめ」の和菓子セット

「Bion」のクッキー缶

「明治 ザ・カカオ」はカカオのおいしさ・楽しみ方を届けるのがブランドコンセプト。今回のポップアップ「meiji THE Cacao MEETS」で、数量限定で先行販売している「明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュ」は、まさにカカオの新しいおいしさや楽しみ方を体験できる新商品。「明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュ」は名前の通り、和菓子の琥珀糖のようなシュガーコーティングが特徴。明治独自技術で練り上げたガナッシュは、ペルー産カカオを使用。濃密でしっとりやわらかな食感のガナッシュの表面を独自のソフトコーティング技術でシャリッとした食感に仕上げている。シャリッと食感のあとに広がるカカオの風味と、やわらかいガナッシュのなめらかな舌触りは、まさに新食感。この「明治 ザ・カカオ 琥珀ガナッシュ」はカカオといちごの2つの味があるが、残念ながら現在、通常販売はなく、イベント限定商品となっている。「meiji THE Cacao MEETS」では、2種セットを京都のテキスタイルブランド「プティ・タ・プティ」とコラボしたイベント限定デザインのギフトボックスで販売。バレンタインシーズン、ギフトや手土産にも喜ばれそうだ。■全国の和洋菓子店のコラボしたここだけの限定商品も!「meiji THE Cacao MEETS」のもう1つのスペシャルは、和菓子、洋菓子の人気店が「明治 ザ・カカオ」を使って作ったコラボ商品を販売していること。各店が「明治 ザ・カカオ」の特徴であるカカオの香ばしさやフローラルさ、フルーティーさを活かした、特別メニューを開発。新たなカカオの魅力を提案している。たとえば、愛知県犬山市の「菓子屋 shirushi」は「明治 ザ・カカオ」を使用したレモンケーキを提供。ナッティ、フローラル、フルーティーの3種の「明治 ザ・カカオ」と、カカオ果汁を使用した4種を展開する。洋菓子だけでなく、和菓子もある。東京・渋谷の「かんたんなゆめ」では、フローラルカカオを使った練り切りや、ベネズエラ産ナッティカカオを使った最中、フルーティカカオを使ったチョコレート羊羹を販売。チョコレートと和菓子のハーモニーが楽しめる。福岡県北九州市の「Bion」は、「明治 ザ・カカオ」のナッティとフルーティ カカオ・ラテを使用したクッキー缶を販売。フランス家庭菓子ならではのクッキーとカカオの組み合わせが楽しめる。全9店とのコラボ商品はどれも「meiji THE Cacao MEETS」のためのスペシャリティ。すべて数量限定なので、気になるものは早めにチェックしよう。「明治 ザ・カカオ」の魅力とともに、カカオの広く深い可能性を感じるチョコレート菓子に出合える「meiji THE Cacao MEETS」。いつもとは違う「明治 ザ・カカオ」をぜひ味わってみて。