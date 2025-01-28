´Ú¹ñ¿Í¸µÄ§ÍÑ¹©¤¬»àµî¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÂè»°¼ÔÊÛºÑ¶â¤ò¼õÎÎ¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¤Î¼Õºá¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯1·î28Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¿Í¸µÄ§ÍÑ¹©¤Î¥¤¡¦¥Á¥å¥ó¥·¥¯¤µ¤ó¤¬27Æü¸áÁ°¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¥¤¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1940Ç¯Âå¤ËÆüËÜÀ½Å´¡Êµì¿·ÆüÅ´½»¶â¡Ë¤Î´ä¼ê¸©³øÀÐ»Ô¤ÎÀ½Å´½ê¤Ë¶¯À©Æ°°÷¤µ¤ì¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·½ªÀï¸å¡¢ÄÂ¶â¤ò1Á¬¤â¤â¤é¤¨¤ºµ¢¹ñ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ï18Ç¯10·î¡¢´Ú¹ñ¿Í¸µÄ§ÍÑ¹©¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¡ÊÆüËÜÀ½Å´¡¢»°É©½Å¹©¶È¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÂ¦¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÇå½þ¶â¤ò´Ú¹ñÀ¯ÉÜ»±²¼¤Î¡ÖÆüÄë¶¯À©Æ°°÷Èï³²¼Ô»Ù±çºâÃÄ¡×¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¡ÖÂè»°¼ÔÊÛºÑÊý¼°¡×¤ò²ò·èºö¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¤³¤Î²ò·èºö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Çå½þ¶â¤ÈÃÙ±äÍø»Ò¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼å¾®¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¿ïÊ¬¶ìÏ«¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Ç¤ÏÊ¿ËÞ¤Ç¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤Ï¼Õºá¤Î¤Ò¤È¸À¤â¼õ¤±¤é¤ì¤º¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÀïÈÈ´ë¶È¤ÏÈà¤Î°äÂ²¤Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÇå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¡×¡ÖÈï³²¼Ô¤È°äÂ²¤ËÆüËÜ¤«¤é¤ÎÀ¿°Õ¤¢¤ë¼Õºá¤ÈÇå½þ¶â¤¢¤¤é¤á¤µ¤»¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÀ¯¸¢¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×¡Ö¶þ¿«Åª¤Ê¡ØÂè»°¼ÔÊÛºÑÊý¼°¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¾å¡¢º´ÅÏ¶â»³¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Ë¤Þ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¿ÆÆüÇÉ¤ÎÕúÂçÅýÎÎ¤Ï°ìÀ¸´Æ¹ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë