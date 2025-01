¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅ¹¼ç¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀäÉÊ¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

フルーツたっぷりゼリーの上にのるプリン

プリン王子の愛しのプリン

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は、高田馬場にあるこだわりコーヒーが飲めるカフェに行ってきました。

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

おいしいコーヒーが自慢のカフェ

入りやすい雰囲気が見えるガラス張りの外観

肌に染み入る寒さが続いていますね。こたつを買いたいと思って3年、いまだに買えていません。どうも、年間800食以上プリンをたべるプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子です。昨年は大変お世話になりました。今年は昨年以上にプリンにまみれていきましょうね(笑)。今年もプリンとボクを何卒よろしくお願いいたします。

プリンが描かれた看板がかわいい

さて、多国籍料理屋が多く立ち並び学生街としても賑わいを見せる一方で、住宅街としても人気のある独自の雰囲気を持った街「高田馬場」。そんな高田馬場にある、おいしいコーヒーとプリンを楽しめるお店をご紹介します。

高田馬場駅から7分ほど歩いたところにある古めかしいショッピングコート。そこを抜けた先にはさらっとした外観のコーヒー屋さんが佇んでいます。

落ち着いた心地の良い店内

温かな明かりがこぼれるこちらが、今回紹介する「HERE! tokyo」。すてきな雰囲気のお店です。

季節限定のかわいいプリンが人気!

「HERE! tokyo」は季節ごとにかわいいプリンが食べられることで多くの方から人気なんです。この日はクリスマス期間限定の「くまの雪だるま大福 気まぐれプリンver」というプリンがあったので、すかさず注文しました!

「くまの雪だるま大福 気まぐれプリンver」(1,430円)

なんたるかわいさ……上にのってるくまがとってもキュート! 食べるのがもったいないってこういうときに使うんですね(もちろん、しっかりいただきました)。

写真を撮りたくなるかわいさ

って、これプリンなの?と思われた方も多いのではないでしょうか。安心してください、入ってますよ!

雪だるまの裾をめくると……

くまの雪だるま大福の構成は、くまフィナンシェ、マフラーに見立てたピンク色のクリーム、求肥でできています。そして、雪だるまの裾をめくると……むっちりいちごプリンとたくさんのフレッシュフルーツが入ってるんです! 紛れもなくプリンでした!

求肥をめくるとクリームとプリン

くまの形をしたフィナンシェは、こんがり焼けていて表面はカリッと、中はしっとりとしていて単体でもしっかりおいしいです♪

期間限定のいちごプリン

いちごのプリンはねっとり食感でやさしい甘さ。その周りにはいちご、ピンクグレープフルーツ、パイナップル、ブルーベリー、柿、梨など季節のフレッシュなフルーツが散りばめられています。

プリンの周りには季節のフルーツ

季節によって入っているフルーツが異なるので、四季を味わうことができるのもうれしいです!

「HERE! tokyo」に行くとたくさんフルーツが摂取できるので、健康になって帰ることができる気がします(笑)。

これが店のアイコン! プリンパフェ

「ウィンタープリンパフェ」(1,760円)

「HERE! tokyo」のアイコンともいえる「プリンパフェ」。今回は冬のプリンパフェでした。たくさんの季節のフルーツの上に、季節のプリンがのったグラスデザートです。今回はスノーマンがのっています! かわいすぎる……。

バランスも考慮しながら求肥を被せる

上からマシュマロ、求肥、生クリーム、プリン、クッキー、季節のフレッシュフルーツ、ゼリーと豪華な一品。

プリン王子はお皿にプリンを置いてから食べるそう

プリンの中身は日によって変わっていて、選べる場合もあります。今回はカスタードプリンをチョイスしました。

中からプリンが出てくるワクワクを味わえる

プリンは低温でじっくりと焼かれていて、むっちりでなめらかな食感でおいしい♪ 白砂糖ではなく、きび糖を使用しているのでコクがあり、体にもやさしいのがいいですね!

フルーツゼリーはさっぱりとしていてプリンとの相性◎

グラスの中にはたくさんのフルーツがモリモリ入っているので、ボリュームもあって満足感もしっかりあります。

ペアリングはぜひこだわりのコーヒーを

プリンや焼き菓子もおいしいのですが、実は本格的なコーヒーを楽しめることで、コーヒー好きの間でも有名なんです!

店主のユミさん

それもそのはず、店主のユミさんは海外のコーヒー農園にも足を運ぶほどの大のコーヒーマニア! 自身で試飲しておいしいと思ったものだけを扱っています。

え、これコーヒーなの? 驚きのコーヒー体験がここで

さて、そんなユミさんのこだわりのコーヒーは、コーヒーであってコーヒーにあらず。正確に言うと、コーヒーの概念が覆るコーヒーが楽しめるんです! コーヒーというと苦くて、渋くてと思われている方が大半だと思われますが、こちらのコーヒーは一味も二味も違うんです。

好みを相談して豆を決めるのも良い

まるでフルーツのようなやさしい甘さを感じるものや、ジンジャーのようにスパイシーなもの、ダークチョコレートのような味わいのものなど、今までのコーヒーとは一線を画すものばかり。一杯一杯丁寧に入れてくれるのもうれしいですね!

前身はコーヒースタンド? コーヒーの魅力を届けたい

「HERE! tokyo」はもともとコーヒースタンドでした。店主のユミさんは、医療系の仕事をメインで行い、副業としてコーヒースタンドを営まれていたのですが、よりコーヒーを知ってもらうためには「お菓子がないとお客さんは来てくれないな」という考えにいたり、お菓子づくりを勉強! 恵比寿に間借りで「COFFEE HERE!」というお店を作りました。

お店について、コーヒーについて詳しく聞きました

そこでプリンやトーストなどのフードメニューを出しはじめたところ、かわいすぎるトーストが食べられるお店として認知が広がったそう。その後、一念発起しカフェに本腰を入れたところ、その味と雰囲気から人気カフェとなり、今年、高田馬場に移転となりました。

忙しい中でもお話を聞かせてくれるユミさん

「少しでも多くの人に、苦いだけじゃなくておいしいコーヒーもあるんだって知ってもらいたい」。そう話すユミさん。だからこそ、多少値が張りますがこだわりのスペシャルティーコーヒーをセレクトして、コーヒーの魅力を発信しています。

かわいいクッキーも販売

スイーツひとつにしても、国産の素材にこだわり、白砂糖はなるべく使わないなど健康や安全のことも考えて作られています。コーヒーと焼き菓子を通して笑顔が生まれるすてきな空間。それが「HERE! tokyo」です。

<店舗情報>◆HERE! tokyo住所 : 東京都新宿区大久保3丁目10-1 ニュータウンオオクボB棟no29TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

