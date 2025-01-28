Ãæ¹ñ¡¦³¤Æî¾¦¶È±§ÃèÈ¯¼Í¾ì¡¢2¥«½ê¤Î±ÕÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥ÈÈ¯¼Í»ÜÀß¤òÃå¹©
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý1·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾ÊÊ¸¾»»Ô¤Ë¤¢¤ë³¤Æî¾¦¶È±§ÃèÈ¯¼Í¾ì¤ò´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤¹¤ë³¤Æî¹ñºÝ¾¦¶È¹ÒÅ·È¯¼Í¤Ï¡¢Æ±È¯¼Í¾ì¤ÎÂè2´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬25Æü¤ËÃå¹©¤·¡¢¿·¤¿¤Ë2¥«½ê¤Î±ÕÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥ÈÈ¯¼Í»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³¤Æî¾¦¶È±§ÃèÈ¯¼Í¾ì¤ÏÃæ¹ñ½é¤Î¾¦ÍÑ¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²»ÜÀß¤Ç¡¢Âè1´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤ï¤º¤«878Æü¤Ç´°À®¡¢¹ñÆâ¤Î¾¦ÍÑ¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²»ÜÀß¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤¿¡£Æ±È¯¼Í¾ì¤Ï2024Ç¯11·î30Æü¡¢ºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Âè2´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÊ¸¾»»ÔÅì¹ÙÄÃ¤Î±è´ßÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£ÁíÍÑÃÏÌÌÀÑ¤Ï2Àé¥à¡¼¡ÊÌó133¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ËÍ¾¤ê¤Ç¡¢Âè1´ü¤ÎÉßÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËÈ¯¼Í¥¨¥ê¥¢¤Èµ»½Ñ¥¨¥ê¥¢¡¢ÄÉÀ×´ÉÀ©Åï¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£¤¦¤Áµ»½Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¾¦¶È±§Ãè»Ø´øÀ©¸æ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÁÈÎ©¡¦»î¸³¹©¾ì¡¢È¯¼Í¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï3¹æ¤ª¤è¤Ó4¹æ±ÕÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥ÈÈ¯¼Í»ÜÀß¤ò·úÀß¡¢Ê»¤»¤Æ¿ä¿ÊºÞ½¼Å¶¡Ê¤¸¤å¤¦¤Æ¤ó¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¬¥¹¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤â¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¡³¤Æî¹ñºÝ¾¦¶È¹ÒÅ·È¯¼Í¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢Âè2´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃå¹©¤¬³¤Æî¾¦¶È±§ÃèÈ¯¼Í¾ì¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¡£¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¹ñÆâ¤Î¾¦ÍÑ¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤Æî¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¹½ÃÛ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£