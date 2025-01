ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、温かみのある優しい色合いにほっこりとする、ディズニーデザイン「あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格:【約130×190】6,990円(税込)、【約190×190】9,990円(税込)、【約190×240】10,890円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【詰めもの】ポリエステル100%

ずれ防止バンド付き

床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのキルトラグ。

メルトロ素材が使われ、密度高く編み上げているので肌ざわりがしっとり◎

毛さばき、磨き、ブラシですく工程を増やし、なめらかで艶やかな仕上がりです。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」とミツバチ、ドットの総柄デザインもかわいい☆

どの「くまのプーさん」の表情も愛らしく、やさしい色合いでお部屋の中が穏やかな雰囲気になります。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<素材アップ>

ボリュームがあってふんわり、さらに空気を含んで保温力もアップ!

ほどよい厚みのウレタン入りなので床からの冷えも防止してくれます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タグも「くまのプーさん」デザインに。

「くまのプーさん」が気持ちよさそうに寝ている姿に癒されます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

裏にはずれ防止バンド付き。

ホットカーペットと一緒に使う際もずれる心配がありません。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができるのでお手入れもラクチン。

温かみのある優しい色合いにほっこりとする、ディズニーデザイン「あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post プーさんとミツバチの総柄デザイン!ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ」くまのプーさん appeared first on Dtimes.