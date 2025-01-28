·ÀÌó¹¹²þ¤Î¤Ä¤Ð¶åÏº¡Ö¶õÃæ¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¡×À®¸ù¤Î¡ÈÈëºö¡ÉÌÀ¤«¤¹¡¡ÀÄÌÚÀë¿ÆGMÆÃÊÌÊäº´¤Ë¡Ö±óÀ¬Èñ¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¤òº©´ê
·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤À¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÏÀÄÌÚGMÆÃÊÌÊäº´¤È¤È¤â¤Ë·ÀÌó½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬¡ÈÂç¥È¥ê¡É¹¹²þ¤À¡£1·î28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ìÆâ¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤À¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð6Ëü±ß¥×¥é¥¹¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È1000¡×°û¤ßÊüÂê¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÃÆ¤ÊÖ¤¹¡ª°úÂàÈ¯É½¸å½éÂÇÀÊ¤ÇÀÄÌÚÀë¿Æ¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä
¡¡¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÏºòÇ¯¤Î12·î25Æü¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µåÃÄ¤ÏÁ°Æü24Æü¤Ë»Å»öÇ¼¤á¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤Ç±ÛÇ¯¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎÀÊ¾å¤Ë¤ÏÀÄÌÚÀë¿ÆGMÆÃÊÌÊäº´¤â½ÐÀÊ¡£±óÀ¬»þ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ò¾Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬¹âÆ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¡¤Û¤Æ¤ë¤¬¡¡¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃ²¤¯¤È¡¢¡Ö¤¨¤ó¤»¤¤¤Ò¡¢¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤Ë¤Ï¡¢GM¤Û¤µ¤è¤ê¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡ª¤È¡¢¤¤ç¤«¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÀÄÌÚGMÆÃÊÌÊäº´¤Ï¡Ö¤«¤±¤¢¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö±þÁêÃÌ¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚGMÆÃÊÌÊäº´¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬¿ÀµÜµå¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¶õÃæ¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÀ®¸ù¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÏÀ®¸ù¤ÎÈëºö¤È¤·¤Æ¡Ö¤Æ¤¯¤Ó¤Î¤¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ä¤Ð¶åÏº¡£Ìµ»ö¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡¢º£µ¨¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸:ÊÌÉÜÊÙ]