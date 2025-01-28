RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬Â³¤¯±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï29ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï28ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é29ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1·î28Æü¸á¸å4»þ¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾å¶õ1500£í¤Î´¨µ¤¡¿¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Î±«¤ÈÀã¤ÎÍ½ÁÛ¡Ê28Æü～29ÆüÀµ¸á¡Ë

ºÆ¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤ÅþÍè

¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Î¾å¶õÌó1500¥áー¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ－9ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï29ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï28ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é29ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Àã¤ÎÍ½ÁÛ

¡Ú24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡Û¢¨Â¿¤¤½ê
¢¦28Æü¸á¸å6»þ～29Æü¸á¸å6»þ
»³¸ý¸©»³ÃÏ¡¡20¥»¥ó¥Á
Ê¡²¬¸©»³ÃÏ¡¡10¥»¥ó¥Á
º´²ì¸©»³ÃÏ¡¡10¥»¥ó¥Á
Ä¹ºê¸©»³ÃÏ¡¡  7¥»¥ó¥Á
ÂçÊ¬¸©»³ÃÏ¡¡  7¥»¥ó¥Á
·§ËÜ¸©»³ÃÏ¡¡10¥»¥ó¥Á
»³¸ý¸©Ê¿ÃÏ¡¡  7¥»¥ó¥Á
Ê¡²¬¸©Ê¿ÃÏ¡¡  3¥»¥ó¥Á
º´²ì¸©Ê¿ÃÏ¡¡  1¥»¥ó¥Á
Ä¹ºê¸©Ê¿ÃÏ¡¡  1¥»¥ó¥Á
ÂçÊ¬¸©Ê¿ÃÏ¡¡  1¥»¥ó¥Á
·§ËÜ¸©Ê¿ÃÏ¡¡  3¥»¥ó¥Á
¡Ê»³ÃÏ¤ÏÉ¸¹â200¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¡Ë

ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢Àã¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢ÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£