ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡ÈWAR¡ÉÁ´Áª¼êÃæ1°Ì¡Ö8.1¡×¡¡43HR¡õ34ÅðÎÝ¤ÈÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤¬Í½Â¬
ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSteamer(¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼)¡×¤Î25Ç¯À®ÀÓÍ½Â¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡ÖWAR¡×¤ÇÁ´Áª¼ê1°Ì¤Î¡Ö8.1¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î50ËÜÎÝÂÇ50ÅðÎÝ¤òÃ£À®¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼«¿È¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖSteamer(¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼)¡×¤Ï¡¢25Ç¯¤ËºÆ¤ÓÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£Ìî¼ê¤È¤·¤Æ43ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÅðÎÝ¡¢104ÂÇÅÀ¡¢OPS.939¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Û¤«¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âËÉ¸æÎ¨3.48¡¢141Ã¥»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤ÈÍ½Â¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡ÖWAR¡×¤Ï8.1¤ÈÍ½Â¬¡£¤³¤ì¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.Áª¼ê¤Î7.4¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿ôÃÍ¤Ç¡¢Á´Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£Á°Ç¯¤ËÂ³¤¯³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£