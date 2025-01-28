²÷³èCLUB¤Ê¤É¤ÇÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð729Ëü·ï
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ720Ëü·ï°Ê¾å¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²÷³èCLUB¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAOKI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤Ïº£·î18Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤à¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Î²ñ°÷¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖFiT24¡×¤Î²ñ°÷¤Ç¤¹¡£Áí·ï¿ô¤Ï729Ëü·ï¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾Á°¤ä½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AOKI¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ÏÍ¹Á÷¤ä¥á¡¼¥ë¤ÇÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷³èCLUB¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAOKI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤Ïº£·î18Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤à¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Î²ñ°÷¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖFiT24¡×¤Î²ñ°÷¤Ç¤¹¡£Áí·ï¿ô¤Ï729Ëü·ï¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾Á°¤ä½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AOKI¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ÏÍ¹Á÷¤ä¥á¡¼¥ë¤ÇÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£