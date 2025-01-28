¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×ÌîÅÞ¤¬¡È123Ëü±ß°Ê¾å¡É¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²Í×µá¡ÄÀÐÇË¼óÁê¡Ö°ú¤Â³¤¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢¾ÇÅÀ¤Î¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢½¡ËÜÎ¶µýµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò½ä¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¡¢Í¿ÅÞ¤Ç·è¤á¤¿123Ëü±ß¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦À¾²¬½¨»ÒµÄ°÷¡§
¡Ê¡Ö178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤¿¡Ë3ÅÞ¹ç°Õ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£123Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬ÅöÁ³¤¢¤ë¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
¹ç°Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐ±þ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤À¯ÅÞ´Ö¤Ç¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÞ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤Ï²óÉü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤Î¨Àè¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬µá¤á¤ëµì°ÂÇÜÇÉ¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î´´Éô¤¬28ÆüÄ«¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇºÎ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»¿À®¤Ë²ó¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»°Ñ°÷Ä¹¤Ï°Ñ°÷Ä¹È½ÃÇ¤ÇºÎ·è¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Íð¤ì¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£