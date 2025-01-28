¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢È¿±þ¤Ï¡Ä¡Ö¿·¤¿¤Ê¼Ò³°¾åµé´ÉÍý¿¦·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÀÕÇ¤¼è¤ë¤¿¤á¤Î´¿·Þ¤¹¤Ù¤Âè°ìÊâ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼°1¡ó¤Û¤ÉÊÝÍ¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥¼¥Ê¡¼¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸«²ò¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥Ê¡¼¤Ïº£²ó¤Î¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÒÉ÷²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¼ºÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¡¢´¿·Þ¤¹¤Ù¤Âè°ìÊâ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¼Ò³°¾åµé´ÉÍý¿¦¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAPÄÌ¿®¤Ï¡Ö²ñ¸«¤Ï10»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤äÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤òÍýÍ³¤Ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ï¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÝÇ½»¨»ïÂç¼êVARIETY¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¤é¤¬¡¢¸µ¥¹¥¿¡¼¤ÎÀÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¼Ç¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¡£
´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ö¼«¼Ò´´Éô¤¬ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Ë½÷À¤òÈ¼¤¦ÀÜÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¼Ç¤¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£