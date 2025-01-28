¡ÖAI¤Ç¤Î¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¤Î½Ö´Ö¡×ÊÆ¡¦³ô¼°»Ô¾ì¤Ë·ã¿Ì¡¡ÇØ·Ê¤Ë¡ÖDeepSeek¡×¤Î³«È¯¥³¥¹¥È¤Î¡È¥±¥¿°ã¤¤¤ÎÄã¤µ¡É
¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë·ã¿Ì¤Ç¤¹¡£È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡¦¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¡¢¤ï¤º¤«1Æü¤Ç92Ãû±ß¤Û¤É¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤¬Â¿¤¯¾å¾ì¤¹¤ë¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç27Æü¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î³ô¤Î½ªÃÍ¤ÏÀè½µËö¤ÈÈæ¤Ù16¡ó²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï6000²¯¥É¥ë¶á¤¯¸º¾¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂç¤Î¸º¾¯³Û¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¡ÖDeepSeeK¡×¤¬³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¸À®AI¤Ç¤¹¡£³«È¯¥³¥¹¥È¤¬¤ª¤è¤½560Ëü¥É¥ë¤È¡¢¡ÖChatGPT¡×¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥±¥¿°ã¤¤¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
AI³«È¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤È¾Æ³ÂÎ¤â´Þ¤á¡¢µð³Û¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤³¤½¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖDeepSeeK¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ÇAI³«È¯¶¥Áè¤ÎÁ°Äó¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤âÀè½µËö¤ÈÈæ¤Ù3¡ó¤¢¤Þ¤ê²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿
¡ÖDeepSeek¤ÏAI¤Ç¤Î¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¤Î½Ö´Ö¤À¡×¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾Åê»ñ²È¤Ï¡ÖX¡×¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¡£1957Ç¯¤Ë¿Í¹©±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Çµì¥½Ï¢¤ÎÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¡Ö¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤òÊø¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¡ØDeepSeek¡Ù¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAI¶È³¦¤Ø¤Î·Ù¾â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç²æ¡¹¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢Ì¤Íè¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDeepSeek¡×¤Ê¤ÉÃæ¹ñÀ½AI¤ÎÀÇ½¤ò°ÍÁ³¡¢µ¿Ìä»ë¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Î¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
°ËÅì»Ô,
»ûÅÄ²°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ä¹Ìî,
ÇÛÀþ,
Áòµ·,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à