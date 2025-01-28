¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡Ä²¼¹»Ãæ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì·Ú½ý¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿À±ÇîÀµÍÆµ¿¼Ô¡Ê79¡Ë¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¡¡ÀçÂæ»Ô
²¼¹»Ãæ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì·Ú½ý¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è¤Î»ÔÆ»¤Ç27Æü¸á¸å3»þ²á¤®¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤ÏÆ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿À±ÇîÀµÍÆµ¿¼Ô¡Ê79¡Ë¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£