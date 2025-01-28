¡ÚÉÙ»³¸©Æâ¡Û28ÆüÌë¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â
¤¤ç¤¦28Æü¤ÎÉÙ»³¸©Æâ¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤µ¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç¤ÏÂ¸µ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç7.5ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç6.6ÅÙ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¤ÌÀ¤Ë´ÑÂ¬¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ìë¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¢¤¹¤âÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Àã¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÎÍ½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤È¤â¤Ë1ÅÙ¤Ç¡¢´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£