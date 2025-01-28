º£¼£¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éMF¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥Ë¥¹¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ª¡ÖÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
FCº£¼£¤Ï28Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ª¥Ú¥é¥ê¥ª¡¦¥Õ¥§¥í¥ô¥£¥¢¥ê¥ªEC¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥Ë¥¹(25)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö20¡×¤È¤Ê¤ë¡£
Êì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤Î¥«¥Ô¥ô¥¡¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Ç¥£¥Ë¥¹¡£¤½¤Î¸å¤â¹ñÆâ¥¯¥é¥Ö¤ò¤ï¤¿¤êÊâ¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥ë¥¹FC¡¢CA¥ô¥©¥È¥¥¥Ý¥é¥ó¥²¥ó¥»¡¢¥ß¥é¥½¥¦FC¡¢¥ª¥Ú¥é¥ê¥ª¡¦¥Õ¥§¥í¥ô¥£¥¢¥ê¥ªEC¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ª¥Ú¥é¥ê¥ª¡¦¥Õ¥§¥í¥ô¥£¥¢¥ê¥ªEC¤Ç¸ø¼°Àï47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êº£¼£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ë¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¼£¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Êì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤Î¥«¥Ô¥ô¥¡¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Ç¥£¥Ë¥¹¡£¤½¤Î¸å¤â¹ñÆâ¥¯¥é¥Ö¤ò¤ï¤¿¤êÊâ¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥ë¥¹FC¡¢CA¥ô¥©¥È¥¥¥Ý¥é¥ó¥²¥ó¥»¡¢¥ß¥é¥½¥¦FC¡¢¥ª¥Ú¥é¥ê¥ª¡¦¥Õ¥§¥í¥ô¥£¥¢¥ê¥ªEC¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êº£¼£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ë¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¼£¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é