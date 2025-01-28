ÆÍÁ³¤Îà·ëº§¡¢Î¥º§¡¢ºÆº§¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»ºáÆ±»þÊó¹ð¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ë...¡×36ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¾ðÊó¤¬½ÂÂÚ¤·¤È¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡¼¤Ã!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡»ÐËå²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Î¾®½Õ(36)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸½ÂåÈþ½Ñºî²È¤Î¾®ÃÓ·òÊå¤È¤ÎºÆº§¤ÈÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±Êó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ë·ëº§¡¢Î¥º§¡¢ºÆº§¡¢Ç¥¿±¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀèÆüÌµ»ö½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆº§¤ÈÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸À¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¿§¡¹¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ëÄøÅÙ±£¤µ¤º¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿ÍÀ¸¤ò²»³Ú¤ËÃí¤²¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤º£²ó¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎºÆº§¤È½Ð»º¤ÈÊ»¤»¤Æ²áµî¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Î¾®ÃÓ·òÊå¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¸½ÂåÈþ½Ñºî²È¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ä¸Å¤¤¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥é¡¼¥¸¥åºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·ëº§¤È¾®½Õ¤Î½Ð»º¤Ï¾®ÃÓ¤ÎX¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëå¤Î¤â¤â¤ÏX¤Ç¡Ö¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!!!!!! ¥ä¥Ã¥¿¡¼!!!!!!!!!!!!!¡×¤È¡¢»Ð¡¦¾®½Õ¤ÎÂè1»Ò½Ð»º¤Ë´î¤ÓÉ½¤¹Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®½Õ¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤À¤è¡¼¡¼!!±ÑºÍ¶µ°é¤Ç¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó²¦»Ò¤À!!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÅÜÅó¤Î¾ðÊóÎÌ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤ò¤ªÊ¹¤¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¡ÖÂçÊÑ¤ÊºÇÃæ¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾ðÊó¤¬½ÂÂÚ¤·¤È¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡¼¤Ã!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£