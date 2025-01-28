¥É¥ë±ß£±£µ£µ¡¥£¶£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£´£´£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£µ£µ¡¥£¶£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£´£´£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¡¢¥É¥ë±ß¤Ï155.60¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0445¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÏÃÂê¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤Ç154.49¥ì¥Ù¥ë¤ò°ÂÃÍ¤Ë°ì»þ155.95¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢À¾¶ä¤Î´ðÄ´Åª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æ¾®È¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤â161.58¥ì¥Ù¥ë¤«¤é162.68¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÏÃÂê¤ò¼õ¤±¤Æ²¼Íî¡£1.0494¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë1.0425¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£
¢¨¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
2.5%¤è¤ê¡Ö¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¡×´ØÀÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¼Ô¤Ë¤Ï´ØÀÇ²Ý¤¹
USD/JPY¡¡155.65¡¡EUR/USD¡¡1.0443¡¡EUR/JPY¡¡192.55
¡¡¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¡¢¥É¥ë±ß¤Ï155.60¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0445¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÏÃÂê¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤Ç154.49¥ì¥Ù¥ë¤ò°ÂÃÍ¤Ë°ì»þ155.95¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢À¾¶ä¤Î´ðÄ´Åª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æ¾®È¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤â161.58¥ì¥Ù¥ë¤«¤é162.68¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÏÃÂê¤ò¼õ¤±¤Æ²¼Íî¡£1.0494¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë1.0425¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£
¢¨¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
2.5%¤è¤ê¡Ö¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¡×´ØÀÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¼Ô¤Ë¤Ï´ØÀÇ²Ý¤¹
USD/JPY¡¡155.65¡¡EUR/USD¡¡1.0443¡¡EUR/JPY¡¡192.55