³ß»³Ê¸»Þ¡¢É×¡¦ÌÊ°ú¾¡É§¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê4Ç¯¡Ä¿ÍÀ¸½é¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹
1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢³ß»³Ê¸»Þ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÆÀî¤ê¤ß¡¢14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦Â©¤â²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¡£¾Íè¤Ï°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¡Ä¤·¤«¤·Â©»Ò¤ÎÈ¿±þ¤Ï
É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÊ°ú¾¡É§¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ4Ç¯¡£·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼Â²ÈÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ß»³¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇã¤¤Êª¤âÁÝ½ü¤âÌÊ°ú¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡ÖÁ´Éô°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼«Âð¤ÎÎÙ¤ËÌÅ¤Î°ì²È¤¬±Û¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
5ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌÅ¤ÎÌ¼¤ÎÂ¸ºß¤¬³ß»³¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
³ß»³¤ÎÉã¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ÑÀª¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢í¿¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿Éã¡£°ìÊýÊì¤Ï¡¢¤È¤¤É¤¤Õ¤é¤Ã¤È²È¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤À¤Ã¤¿¡£
º£¤â¡ÈÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡É¤À¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£