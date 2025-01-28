¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡×¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¤¬Áª¤ó¤À°ìÇÕ¤Ï!?¡¿½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ê5¡Ë
»Å»ö¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿Ìë¡£¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ç»êÊ¡¤Î»þ¤òËþµÊ¡ª¡¿½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ê1¡Ë
¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤ÎÆÃ¸¢¡£¤·¤«¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥ëÂç¹¥¤½÷»Ò¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÃÊÁ¤È¥Õ¡¼¥É¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢ñ»Ò¡¢¾ÆÆù¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¸«¥ï¥¤¥ó¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¤«¤é¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç¡Ä¡£Èà½÷¤Î¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬º£¤¹¤°°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÇ¸¶¤Í¤ó¤ºÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÇ¸¶¤Í¤ó¤º¡¿¡Ø½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ù