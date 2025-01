中国メディアによると、中国のミルクティーチェーンの覇王茶姫(CHAGEE)はこのほど、インスタグラムへの英語の投稿で春節(旧正月)を「Lunar New Year」と表記したことに一部で批判が寄せられたことを受け、中国のSNS上でおわびコメントを発表した。

コメントは「CHAGEEのグローバルメディアチームは10カ国余りのパートナーで構成されています」とし、春節の英訳を「Chinese New Year」に統一できなかったことを「おわび申し上げます」とした。

その上で、「今後は、表現内容の正確性を確保するため、海外のアカウントに対する管理と意思疎通を強化してまいります」とした。

春節の英語表記を巡っては、これまでもしばしば「Lunar New Year」か「Chinese New Year」かで議論となってきた。春節は中国発祥であることから「Chinese New Year」と表記すべきだとする声がある一方で、中国だけでなく韓国、ベトナム、フィリピンなどアジア諸国の記念日なのだから「Lunar New Year」と表記すべきだとの声もある。(翻訳・編集/柳川)