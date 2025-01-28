Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×Çã¼ý¤Ë¸þ¤±ITÂç¼ê¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡×¤¬¶¨µÄ¤«¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¸ò¾Ä´ë¶È¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ITÂç¼ê¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤ÎÇã¼ý¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTikTok¡×¤ò¤á¤°¤ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢º£·î20Æü¤Î½¢Ç¤½éÆü¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÍ±Í½¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹çÊÛ»ö¶È¤Î·Á¤Ç50¡ó¤Î½êÍ¸¢¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï27Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤é¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ò¾Ä´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤ÎÇã¼ý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬25Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤È¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö30Æü°ÊÆâ¤Ë·è¤Þ¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£