¡Ö¤Ò¤Ê¤È¤ª¤Ã¤µ¤ó¥³¡¼¥Á¡×ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÎÁ´ÆüËÜÍ¥¾¡¤ËÁ°¥³¡¼¥Á¤¬½ËÊ¡¡Ö¼¡¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÈÖ¡×»ß¤Þ¤é¤Ì²ñÏÃ¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¸¤à
¡Ö¤Ò¤Ê¤È¤ª¤Ã¤µ¤ó¥³¡¼¥Á¡×ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÎÁ´ÆüËÜÍ¥¾¡¤ËÁ°¥³¡¼¥Á¤¬½ËÊ¡¡Ö¼¡¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÈÖ¡×»ß¤Þ¤é¤Ì²ñÏÃ¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¸¤à
Âîµå¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÁ°¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÁáÅÄÁª¼ê¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿3¼ïÎà¤Î²ÖÊÁ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥³¡¼¥È¾å¤ÇÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤ÏÁáÅÄÁª¼ê¤ÎÃæ³Ø2Ç¯»þ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿Á´¹ñÂç²ñ·è¾¡¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÂà¿¦¤ò·èÃÇ¡£°Ê¹ß¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸«»öÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÍ¥¾¡¤ËÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö¤Ò¤Ê¤È¤ª¤Ã¤µ¤ó¥³¡¼¥Á¡×¤Î½ñ¤»Ï¤á¤Ç¡ÖÁ´ÆüËÜÍ¥¾¡¤ª½Ë¤¤¤òÅÏ¤»¤¿¤è¡£¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¡¢¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì°Ê¾åÏÃ¤·¤¿¤é¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¡£¤¤¤±¡Á¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÁáÅÄÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¤½¤Î²èÁü¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ª¸ß¤¤¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÁ´Á³¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¾Ð ¤¢¡¼¡¼¡¼¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡£¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÅê¹Æ¤òÀÐÅÄÁ°¥³¡¼¥Á¤¬°úÍÑ¤·ÊÖ¤·¡¢¡Ö¼¡¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÈÖ¤Î¤·¤¢¤¤¤³¡Ê¾Ð¡Ë»¶¡¹ÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸å¤«¤é·ÈÂÓ¤Ç¤Þ¤¿¤³¤ì¤â¤¢¤ì¤â¸À¤¦¤ÎËº¤ì¤¿¡ª¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¤ä¡¼¡¢Áá¤¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÍÑ°Õ¤»¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤¡×¤È·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Instagram¾å¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤Î´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿¼¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£