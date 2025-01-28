ÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¡ÁÌð¸þ±Ø¤Î¹â²Í²½¤Ç JRÆîÉðÀþ¤Î³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¤¬²ò¾Ã¤Ë¡ª 2033Ç¯ÅÙ¤Ë³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ²ò¾Ã¡¢Á´ÂÎ´°Î»¤Ï2039Ç¯ÅÙ¤òÍ½Äê (Àîºê»Ô)
JRÆîÉðÀþ¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹²½¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÅÔ»Ô·×²è»ö¶ÈÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢Àîºê»Ô¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»±èÀþ¡¦Àîºê±Ø¤«¤éÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¡¦Î©Àî±Ø¤ò·ë¤ÖÆîÉðÀþ
ÆîÉðÀþ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÀîºê±Ø¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤ÎÎ©Àî±Ø¤Þ¤Ç¤ò¡¢Â¿ËàÀî¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·ë¤ÖJRÅìÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢JRÆîÉðÀþ¤ÎÆîÂ¦¡¦Àîºê±Ø´ó¤ê¤Î¶è´Ö¡¢Ìð¸þ±Ø¡ÁÉðÂ¢¾®¿ù±Ø´Ö¤ÎÌó4.5km¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
JRÆîÉðÀþÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Î³µÍ×
º£²ó¤Î»ö¶ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÌð¸þ±Ø¡ÁÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¤Î¶è´Ö¤ò¹â²Í²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢9²Õ½ê¤ÎÆ§ÀÚ¤¬½üµÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆîÉðÀþ¤Î¹â²Í²½¶è´Ö¹â²Í²½¤Ç½üµÑ¤µ¤ì¤ë9¥«½ê¤ÎÆ§ÀÚ¤Î¤¦¤Á¤Î5¤«½ê¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¼×ÃÇ»þ´Ö¤¬40Ê¬°Ê¾å¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡Ö³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤¬Â¿¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼×ÃÇ»þ´Ö¤¬40Ê¬/»þ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÆ§ÀÚ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
´°À®¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¤³¤Î¹â²Í¶è´Ö¤ÎÆ§ÀÚ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ§ÀÚ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë»ö¸Î¤ä½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´À¡¦±ß³êÀÅù¤Î¸þ¾å¤È¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î°ìÂÎ²½¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´°À®¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿´Ö±Ø¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢¸½ºß¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ»¥¸ý¤â¡¢¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©ÂçÅÄ¿ÀÆàÀîÀþÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÆîÉðÀþÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Î·Ð²á¤È»ö¶ÈÍ½»»
2005Ç¯¤ËÀîºê»Ô¤¬ºöÄê¤·¤¿Áí¹ç·×²è¡ÖÀîºêºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥×¥é¥ó¡×Âèµ´ü¼Â¹Ô·×²è¤Ç¡¢¼¡´üÏ¢Î©¸¡Æ¤¶è´Ö¤È¤·¤ÆJRÆîÉðÀþ¡É¿¬¼ê±Ø¡ÁÉðÂ¢¾®¿ù±Ø´Ö¡É¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢2007Ç¯¤Ë¡ÖJRÆîÉðÀþÌ¤¹â²ÍÃÏ°è¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÁ´ê¡×¤Ë±èÀþ½»Ì±¤Ê¤É¤ÎÌó55,000¿Í¤Î½ðÌ¾¤ò½¸¤á¡¢Àîºê»ÔµÄ²ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¡£
2014Ç¯¤Ë»ö¶ÈÄ´ºº¡ÊÃÏ¼ÁÄ´ºº¡¢Â¬ÎÌ¡Ë¤ËÃå¼ê¤·¡¢2017Ç¯¤ÎÀîºê»ÔÁí¹ç·×²èÂè£²´ü¼Â»Ü·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ2020Ç¯ÅÙ¤ËÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢2021Ç¯1·î¤ËÂçµ¬ÌÏÅê»ñÅª»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¤ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤ò¸«Á÷¤ê¡¢»ö¶ÈÈñ¤Î½Ì¸º¤È»ö¶È´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¡¢Ìó200²¯±ß¤Î»ö¶ÈÈñ¤Î»ö¶ÈÈñ½Ì¸º¤È¡¢Ìó5Ç¯¤Î»ö¶È´ü´ÖÃ»½Ì¤¬²ÄÇ½¤ÊÊÌÀþ¹â²Í¤Ë¹©Ë¡ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢2023Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÁí¹ç·×²èÂè£³´ü¼Â»Ü·×²è¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¾å¤Ë¤¢¤ë´ûÂ¸¤ÎÀþÏ©¤Î²£¤Ë¾å²¼ÀþÊ¬¤Î¡Ö²¾Àþ¡×¤òÉßÀß¤·ÅÅ¼Ö±¿¹Ô¤ò°ìÃ¶ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¸µ¤ÎÀþÏ©¾å¤Ë¹â²Í¤ò·úÀß¤¹¤ë¡Ö²¾Àþ¹â²Í¹©Ë¡¡×¤«¤é¡¢²¾Àþ¤òÂ¤¤é¤º¤Ë¸½ºß¤ÎÀþÏ©¤Î²£¤Ë²¼¤êÀþ¤Î¹â²Í¤ò¤Þ¤ºÂ¤¤Ã¤Æ¤«¤é²¼¤êÀþ¤ò¹â²ÍÀþ¤Ë°ÜÀß¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾å¤êÀþ¹â²Í¤òÂ¤¤ë¡ÖÊÌÀþ¹â²Í¹©Ë¡¡×¤ËÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶ÈÈñ¤Îºï¸º¤È¡¢¹©»ö´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬¿Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸åÊýÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Å´Æ»¹â²Í¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎÌó12m¤ÎÁÛÄê¤«¤é¡¢¾¯¤·Äã¤¤Ìó8m¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó1387²¯±ß¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î²¾Àþ¹â²Í¹©Ë¡¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â200²¯±ß¤Û¤É°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯ÅçÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Î¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥
¸½ºß¤ÏJRÆîÉðÀþ¡¦¼¯ÅçÅÄ±Ø¤ÏÀþÏ©¾å¤Ë¶¶¾å±Ø¼Ë¤Î·Á¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢2016Ç¯11·î¤Ë¤ÏJR²£¿Ü²ìÀþ¤ª¤è¤ÓJR¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î¿·Àîºê±Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡Ê¹â²Í·¿¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÏ¢ÍíÄÌÏ©¡Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ´Æ»¹â²Í²½¤Ë¤è¤ê¡¢JRÆîÉðÀþ¤ÎÀþÏ©¾å¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÆÅìÀ¾¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Å´Æ»¹â²Í¶¶¤Î¾å²¼¤òÄÌ¤¹°Æ¤äÅ´Æ»¶¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢»ö¶ÈÈñ¤ÎÁý²Ã¡¢±Ø¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹â²Í·¿¤ÇÅ´Æ»Ï©Àþ¤È¸òº¹¤¹¤ëÀ°È÷¤ÏÃÇÇ°¤·¡¢¿·¤·¤¤²þ»¥¸ý¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1³¬¡¦ÃÏ¾å¥ì¥Ù¥ë¤ËÀÜÂ³¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¾ÜºÙ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Àîºê»Ô¤Ç¤ÏÅ´Æ»¤¬¹â²Í²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½ÐÍè¤ë¹â²Í²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÅÚÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤Î¤Û¤«°ìÄê¤Î³ä¹ç¤Ç¸ø¶¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿³èÍÑ¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤È¶¨µÄ¡¦Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ§ÀÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÅìÀ¾¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½»ñÎÁÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¾å²¼Àþ¤ÎÎ¾Êý¤¬¹â²Í²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆ§ÀÚ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ï2039Ç¯ÅÙ¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌÀþ¹â²Í¹©Ë¡¤Ë¹©Ë¡ÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï²¼¤êÀþ¤¬¹â²Í²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2033Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¾å¤êÀþ¤Î¤ß¤ÎÆ§ÀÚ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤â³«¤«¤º¤ÎÆ§ÀÚ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±èÀþ¤Î¿Í¡¹¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬ÂçÉý¤Ë²ò¾Ã¤µ¤»¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÌð¸þ±Ø¡×¤«¤éÆî¤Î¶è´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÆîÉðÀþ¤Î¼¯ÅçÅÄ±Ø¤è¤ê¤âÆîÂ¦¤ÎÀîºê±Ø¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ìð¸þ±Ø¡¦¿¬¼ê±Ø¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÌð¸þ±Ø¤«¤éÀîºê±Ø¤Ø¤ÎÊý¸þ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¡¢Àîºê»Ô¹¬¶è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤òÁö¤ë¤È¤¤¤¦¶è´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¡§Àîºê»Ô¡Ë
¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¿¬¼ê±Ø¡×¼þÊÕ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¹â²Í¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñÆ»1¹æÀþ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Æ»Ï©¤ò¤Þ¤¿¤°Æ§ÀÚ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌð¸þ±Ø¡×¼þÊÕ¤Ï¤Þ¤À¹â²Í²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤âÆ§ÀÚ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ìð¸þ±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤ÏÎ±ÃÖÀþ¤ä²ßÊªÀþ¡ÊÃ»ÍíÀþ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆîÉðÀþ¤ò¹â²Í²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´¤Æ¤ÎÀþÏ©¤¬¹â²Í²½¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ìð¸þ±Ø¼þÊÕ¤ÎÎ©ÂÎ¸òº¹²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î»ÔÌ±¤«¤éÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Î¾»Ô¤Î²óÅú¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJRÆîÉðÀþ¤ÎÌð¸þ±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å´Æ»¤ò¹â²Í²½¤·¤Æ¤â²ßÊªÀþ¡ÊÃ»ÍíÀþ¡Ë¤ÎÆ§ÀÚ¤¬»Ä¤ë¤³¤ÈÅù¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢»ö¶È¤Î¸ú²Ì¤äÍ¸úÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê2024Ç¯03·î¡Ö»ÔÌ±¤ÎÀ¼¡×¤Ø¤Î²óÅú¡Ë¡¢¡Ö²£ÉÍ»Ô¤Ç¤ÏÆ§ÀÚ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Èæ³ÓÅªÃ»´ü´Ö¤ÇÂÐºö¤¬´°Î»¤¹¤ëÆ§ÀÚ³ÈÉý¡¢¥«¥é¡¼ÊÞÁõ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â®¸úÂÐºö¤ä¡¢Å´Æ»¤ÈÆ»Ï©¤òÏ¢Â³Åª¤ËÎ©ÂÎ¸òº¹²½¤¹¤ëÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Ê¤ÉÆ§ÀÚ¤Î½üµÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿È´ËÜÂÐºö¤ò·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»ËÜÀþ¤ÎÄá¥±Êö±ØÉÕ¶á¤ÇÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Ë¹©»öÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Î¸õÊä¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¼¡¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Î¸õÊä¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤äÀ°È÷¸ú²ÌÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê2024Ç¯9·î26Æü ²óÅú)¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àîºê»Ô¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Ï¡¢Æ§ÀÚ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆ»Ï©½ÂÂÚ¤Î²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¼Ô¤¬¡¢Æ»Ï©¤ÈÅ´Æ»¤È¤òÏ¢Â³¤·¤ÆÎ©ÂÎ¸òº¹²½¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£JRÅìÆüËÜÆîÉðÀþÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿À®17Ç¯ÅÙ¤«¤éÄ´ºº¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÆ§ÀÚÀ°È÷·×²è¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡ÖÌð¸þ±Ø¼þÊÕ¡×¤ò¡ÖÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹¸õÊä¶è´Ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤âÍ¥ÀèÅª¤Ë»ö¶È²½¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¶è´Ö¤È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ»Ô¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¶ÈÇ§²Ä¤Î¼èÆÀ¸å¡¢¹©»öÃå¼ê¤Þ¤Ç£µÇ¯ÄøÅÙ¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²£ÉÍ»Ô°è¤ÈËÜ»Ô°è¤ÎÆ±»þ´°À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¡¢Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê2024Ç¯11·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Î²óÅú¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Ë¤â²¿¤é¤«¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎ¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤Î¾ðÊó¡¦Å´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹ ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡ÖÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ë