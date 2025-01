セブン‐イレブンに、チョコレートの国際的な品評会で受賞歴がある「メゾンカカオ」と共同開発したスイーツが登場!

ストロベリーソースを赤いリボンのように巻いた「赤いベリー」のワッフルコーンと、甘酸っぱいブルーベリーソースを使った「青いベリー」のマカロンアイスが販売されます☆

セブン‐イレブン「メゾンカカオ」共同開発スイーツ「CHOCOLATE BANKワッフルコーン ビター&ホワイトチョコレート/CHOCOLATE BANKマカロンアイス ホワイトショコラ」

発売日:2025年2月4日(火)〜順次

セブン‐イレブンが、バレンタインシーズンに合わせて、メゾンカカオと共同開発したスイーツを販売!

メゾンカカオは、コロンビアでのカカオ栽培・加工から日本での商品化まで全工程にこだわりながら、現地の自社農園近くに学校を設立し教育面を中心に生産者の応援も行い持続可能な原料調達にも取り組んでいます。

栽培からこだわった厳選カカオを使用したホワイトチョコレートは、甘く華やかな香りで、酸味のあるフルーツとの相性は抜群。

ストロベリーソースを赤いリボンのように巻いた「赤いベリー」の「CHOCOLATE BANK(チョコレートバンク)ワッフルコーン ビター&ホワイトチョコレート」と、甘酸っぱいブルーベリーソースを使った「青いベリー」の「CHOCOLATE BANKマカロンアイス ホワイトショコラ」の2種類が販売されます。

特別な日の「ご褒美」になるよう心を込めて開発されたチョコアイス。

材の組み合わせから味わい、パッケージのデザインまでこだわり「ご褒美チョコ」にふさわしいセブン‐イレブンの自信作です☆

CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ビター&ホワイトチョコレート

価格:430円(税込)

「赤いベリー」のストロベリーソースを赤いリボンのように巻いたワッフルコーン。

チョコアイスには、100%チョコレートバンクのチョコが使われています。

カカオ分の高いチョコレートが使用されているのでチョコレートの味わいをしっかりと楽しめます。

ホワイトチョコアイスにも、100%チョコレートバンクのチョコを使用。

フルーツの酸味と相性の良い味わいが特徴です。

チョコレートとホワイトチョコレートのどちらとも相性が良い、ストロベリーソースが採用されています。

2色のアイスに外巻きで充填、酸味を味わえるようにしつつ、バレンタインらしい見た目のかわいさを演出したアイスクリームです。

コーンは、メゾンカカオ石原代表の、トウモロコシとチョコレートの相性が良いとのアドバイスのもと、新規コーンを検討。

アイスとの親和性を感じられる味わいが特徴です。

CHOCOLATE BANK マカロンアイスホワイトショコラ

価格:343円(税込)

「青いベリー」の甘酸っぱいブルーベリーソースを使ったマカロンアイス。

ホワイトチョコアイスは100%チョコレートバンクのチョコを使用し、口溶けが良く、すっきりとした後味が特徴です。

石原代表監修のもと、ホワイトチョコレートの味わいを引き立たせるブルーベリーの品種の味わいを研究。

酸味が強く、イチゴやカシスのようなフルーティーさが特長のピンクレモネード種の味わいが再現されています。

メゾンカカオとの共同開発で生まれた2種類のチョコアイス。

セブン‐イレブンの「CHOCOLATE BANK(チョコレートバンク)ワッフルコーン ビター&ホワイトチョコレート」と「CHOCOLATE BANKマカロンアイス ホワイトショコラ」は、2025年2月4日より発売です☆

※店舗によって価格が異なる場合があります

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります

