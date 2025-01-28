¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ¡¡À¸Åç¥Ò¥í¥·¹ßÈÄ¤Ë¡ÖËÍ¤¬¡¢µ¤¤Î¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ê74¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏºÇ¶á¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ÈºÇ¸åÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤Ë¡È¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£Æü¤ÇºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡Èº£Æü¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÌ¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢À¸Åç¤¬Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ÄÀ¸Åç¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Î¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹ËÍ¤¬¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡È¸þ°æ¤¯¤óÈÖÁÈ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©ÈÖÁÈ¤¤¤¤¤Í¡ª¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£TBS¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸Åç¤µ¤ó¼«¿È¤¬¹ßÈÄ¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤Î·ï¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤½¤ÎÌÌ¤È¤³¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤ë´é¤È°ã¤¦¿Í¤Ë¸«¤»¤ë´é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ß¤ó¤Ê²¿ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±ËÍ¤¬À¸Åç¤µ¤óµ¤¤Î¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¿§¡¹»ö¼Â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ì¤Ï(ÈÖÁÈ¤ò)Â³¤±¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¿§¡¹SNS¤È¤«¤Ç°¦¤æ¤¨¤Ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£º£²ó¤Ç¤¤¤¦¤È¥»¥¯¥Ï¥é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¡È¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤è¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Ç¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤Ã¤Æºî¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¥Á¥é¥Û¥é¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤³¤éÊÕ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×¤ÈÇº¤Þ¤·µ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£