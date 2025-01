日本人メンバーも美しい韓服姿を披露…Billlie、旧正月を迎えファンに挨拶「大切な思い出が沢山できた」

Billlieが上品な韓服姿を披露した。

1月28日、Billlieは公式YouTubeチャンネルに旧正月の挨拶動画を公開した。

映像のBilllieは、7人7色の個性が引き立つ韓服姿で登場した。清純な魅力はもちろん、それぞれ異なる韓服の着こなしを披露し、目を引いた。

彼女たちは、「2024年はBilllieにとって大切な思い出が沢山できた1年だった。Belllie've(Billlieファン)の皆さんにもたくさん会って、一緒に時間を過ごせて本当に幸せだった。 2025年も様々な姿でお会いするので、幸せな思い出をたくさん作っていきましょう」と挨拶した。

(写真提供=MYSTIC STORY)Billlie

続いて、「愛する方とおいしいものをたくさん食べて、温かく楽しい旧正月を過ごせるよう願う」として、「皆が幸せで健康であることをBilllieが一緒に応援する」と伝えた。

Billlieは昨年、韓国で初のファンコンサート開催を皮切りに、ヨーロッパ9都市とアメリカ14都市を巡る初のワールドツアー「Billlie World Tour 'Our FLOWERLD (Belllie've You)'」を成功させた。その勢いに乗り、2月からはアジア・オセアニアの10都市を巡るワールドツアーを開催する。

(写真提供=MYSTIC STORY)Billlie

ツアーだけでなく、昨年10月にリリースした5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』は、世界9地域のiTunes 「K-POPアルバムチャート」でTOP10にチャートインした。

ダブルタイトル曲の1つである『trampoline』は、韓国国内外のジャズジャンルチャートで1位を記録し、英ライフスタイル誌『DAZED』が選定した「2024年最高のK-POPトラック」にも名前を挙げ、注目を集めた。

(記事提供=OSEN)