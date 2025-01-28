¥Õ¥¸¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É²ñ¸«¼õ¤± Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿Í¡Ö¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæµï»áÂåÍý¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤Ç²óÅú¡£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë