Ä¶Ä¹µ÷Î¥ÁÀ·â¤ÎÀ®¸ùµÏ¿¤â»ý¤Ä¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥È¥¤¥¬¥ó¡ÖChey-Tac M200¡×¤¬2·î²¼½Ü¤´¤íºÆÈÎ
¡ÚChey-Tac M200¡Û
2·î²¼½Ü¤´¤í ºÆÈÎÍ½Äê
²Á³Ê¡§71,500±ß
¥Ð¥ì¥ë¡¢¥Õ¥ìー¥à¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥Ã¥É¤Ê¤É¡§¥¢¥ë¥ß
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¡§¥é¥Ðー
¥°¥ê¥Ã¥×¡§¥Ê¥¤¥í¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
2·î²¼½Ü¤´¤í ºÆÈÎÍ½Äê
²Á³Ê¡§71,500±ß
¡¡³¤³°¤Î¥È¥¤¥¬¥ó¥áー¥«ー¡ÖS&T¡×¤Ï¡¢¥È¥¤¥¬¥ó¡ÖChey-Tac M200¡×¤ò2·î²¼½Ü¤´¤í¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï71,500±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¥§¥¤¡¦¥¿¥Ã¥¯¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÂç¸ý·Â¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡ÖChey-Tac M200¡×¤ò¥¨¥¢ー¥³¥Ã¥¥ó¥°¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Ä¶Ä¹µ÷Î¥ÁÀ·â¤ÎÀ®¸ùµÏ¿¤â»ý¤ÄÂç·¿¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½Ì¼°¥¹¥È¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É¤â¤â¤Á¤í¤ó²ÄÆ°¼°¤Ë¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖChey-Tac M200¡×Á´Ä¹¡§Ìó1,280 ～ 1,410mm ½ÅÎÌ¡§Ìó6,660g ÉÕÂ°¥Þ¥¬¥¸¥óÁõÃÆ¿ô¡§¥¹¥×¥ê¥ó¥°µëÃÆ¼°100È¯ Æ°ÎÏ¸»¡§¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼°¥¨¥¢ー¥³¥Ã¥¥ó¥° ºà¼Á
¥Ð¥ì¥ë¡¢¥Õ¥ìー¥à¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥Ã¥É¤Ê¤É¡§¥¢¥ë¥ß
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¡§¥é¥Ðー
¥°¥ê¥Ã¥×¡§¥Ê¥¤¥í¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
¢¨²èÁü¤Î¥¹¥³ー¥×¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£