¡Ö53ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×NY°Ü½»¤ÇÍÄÃÕ±à¶µÍ¡Å¾¿È¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×½Ð±é¤Î¸µNHK¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¢¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü½»¤·¤¿53ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÝ½ã»Ò¡£»Ê²ñ¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¤äNHK»þÂå¤Î¸åÇÚ¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¤é¤È¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Í¤¨¡×¡Ö53ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯ÃëÂÀÏº¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï1994Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¡£2000Ç¯¤Ë·ëº§¡£02Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡¢04Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£08Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¸å¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ËÈ¼¤¤ÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°Ü½»¡£ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯»Ï¤Ë¤Ï23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£