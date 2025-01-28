¼«Âð¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥êÂÐ±þ¤ÎÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì - Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥ÈÉÕ¤Ê¤ÉÁ´5µ¡¼ï
¥»¥¥¹¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï1·î21Æü¡¢»°É©¾¦»ö¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈ¯Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSmari(¥¹¥Þ¥ê)¡×ÂÐ±þ¤ÎÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥Ó¥«¡¼¥´¡×(18Ëü3700±ß¡Á20Ëü7900±ß)
È¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¡ÖSmari¡×¤Ë¤ÆÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¡Ö¥Ü¥Ó¥«¡¼¥´¡×(18Ëü3,700±ß¡Á20Ëü7,900±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ½¤ÎÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥ÈÉÕÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢É¸½à¥«¥é¡¼6¿§¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º3¼ï¡¢WEB¸ÂÄê¿§2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢3¿§Å¸³«¤Î¡Ö¥Ü¥Ó¥«¡¼¥´¥¥å¡¼¥Ö¡×(13Ëü2,000±ß)¤Ï¡¢5¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡ÖN¥Ñ¡¼¥»¥ë¡×(12Ëü2,100±ß)¡¢2¿§Å¸³«¤Î¡ÖNP¿øÃÖ¤¥¿¥¤¥×¡×(11Ëü9,900±ß)¤âÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥Ó¥«¡¼¥´¥¥å¡¼¥Ö¡×(13Ëü2000±ß)
¡ÖN¥Ñ¡¼¥»¥ë¡×(12Ëü2100±ß)
¡ÖNP¿øÃÖ¤¥¿¥¤¥×¡×(11Ëü9900±ß)
5·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥ÈÉÕÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç3¿§Å¸³«¤Î¡Ö¥Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹2¡×(22Ëü2,200±ß)¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹2¡×(22Ëü2200±ß)
¡Ö¥Ü¥Ó¥«¡¼¥´¡×(18Ëü3700±ß¡Á20Ëü7900±ß)
È¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¡ÖSmari¡×¤Ë¤ÆÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¡Ö¥Ü¥Ó¥«¡¼¥´¡×(18Ëü3,700±ß¡Á20Ëü7,900±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ½¤ÎÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥ÈÉÕÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢É¸½à¥«¥é¡¼6¿§¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º3¼ï¡¢WEB¸ÂÄê¿§2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥Ó¥«¡¼¥´¥¥å¡¼¥Ö¡×(13Ëü2000±ß)
¡ÖN¥Ñ¡¼¥»¥ë¡×(12Ëü2100±ß)
¡ÖNP¿øÃÖ¤¥¿¥¤¥×¡×(11Ëü9900±ß)
5·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥ÈÉÕÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç3¿§Å¸³«¤Î¡Ö¥Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹2¡×(22Ëü2,200±ß)¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹2¡×(22Ëü2200±ß)