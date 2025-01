【トムとジェリー×割るだけボスカフェ/クラフトボス:天使と悪魔のカフェボトル】1月28日より順次展開

サントリー食品インターナショナルは、アニメ「トムとジェリー」とコラボレーションした「天使と悪魔のカフェボトル」キャンペーンを本日1月28日より順次展開している。

本キャンペーンでは、コーヒー飲料「割るだけボスカフェ」各種2本または「クラフトボス」各種4本を購入すると「天使と悪魔のカフェボトル」を1本プレゼント。ボトルのラインナップは全4種で、それぞれ悪魔の角が生えたトム、天使の輪が可愛らしいジェリーが描かれている。

「天使と悪魔のカフェボトル」キャンペーンは全国の量販店やスーパーにて本日1月28日より順次展開。また、期間限定でバレンタインフレーバーの「クラフトボス 悪魔の誘惑ダブルショコララテ」と「割るだけボスカフェ 天使のくちどけホワイトショコラ」も販売されている。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)