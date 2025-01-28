「トムとジェリー」のボトルがもらえる！ 「クラフトボス」コラボキャンペーンが本日1月28日より開催
【トムとジェリー×割るだけボスカフェ／クラフトボス：天使と悪魔のカフェボトル】
1月28日より順次展開
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)
1月28日より順次展開
サントリー食品インターナショナルは、アニメ「トムとジェリー」とコラボレーションした「天使と悪魔のカフェボトル」キャンペーンを本日1月28日より順次展開している。
本キャンペーンでは、コーヒー飲料「割るだけボスカフェ」各種2本または「クラフトボス」各種4本を購入すると「天使と悪魔のカフェボトル」を1本プレゼント。ボトルのラインナップは全4種で、それぞれ悪魔の角が生えたトム、天使の輪が可愛らしいジェリーが描かれている。
「天使と悪魔のカフェボトル」キャンペーンは全国の量販店やスーパーにて本日1月28日より順次展開。また、期間限定でバレンタインフレーバーの「クラフトボス 悪魔の誘惑ダブルショコララテ」と「割るだけボスカフェ 天使のくちどけホワイトショコラ」も販売されている。
＼#トムとジェリー × #割るだけボスカフェ／- 割るだけBOSS CAFE (@boss_warudake) January 28, 2025
対象商品ご購入で、オリジナル天使と悪魔ボトルがもらえます!
✅時期:1/28(火)より順次
✅場所:全国の量販店、スーパー等
※取扱いのない店舗もございます。また店舗によって実施時期の異なる場合がございます。
@tomandjerry_jp… pic.twitter.com/Zi6flY9Q8K
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)