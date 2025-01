香港メディアの香港01は28日、日本旅行に出かけた香港人の子どもがエレベーターで跳びはねた上、日本人に注意されると親が「逆ギレ」する出来事があったと報じた。

この様子を目撃したという人物がこのほどSNS・Threadsに事の顛末を投稿した。それによると、投稿者の香港人は、日本の飲食店で食事を終えた後、エレベーターに乗って下に降りる際、別の香港人家族や日本人と乗り合わせた。その香港人家族の子どもがエレベーター内でずっと跳びはねており、親もそれを止めようとしなかった。同乗していた日本人が見かねて注意しすると、なんと親がその日本人に英語で「Do you want to fight?(やんのか?)」と言い放ったという。

日本語も広東語も分かる投稿者はその光景を見て「非常に恥ずかしく、みっともなかった」と漏らした。また、エレベーターを降りた後、その家族が文句を言いながら去っていくのを見て、「なぜこれほど無礼な人がいるのか理解できない。子どもが密室状態で大騒ぎしているのを放置した上、まったく恥ずかしさを感じないとは。『自重』という言葉を知らないのか」と強い口調で批判した。

この投稿に、他のユーザーからも「郷に入っては郷に従え。品のある観光客であれ」「香港であってもエレベーター内で跳びはねるなんてありえない。落下する可能性がある。一緒に死にたくない」「問題は子どもだけでなく、大人も恥ずかしい行動をしているということだ」といった非難の声が上がった。

また、「日本で一人で電車に乗っていた時に香港人に席を奪われたことがある。彼らは私が広東語が分からないと思っていたようで、『とりあえず座れる席に座ればいいんだよ』と話していたが、その電車は全席指定だった。私がじっと見ていたら、ようやく席を離れた」「(日本の)電車内で音を出してゲームをしている香港人がいて、注意したことがある」など、日本で香港人の迷惑行為に遭遇したことがあるとのコメントも複数寄せられていたという。(翻訳・編集/北田)