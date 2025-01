ムーミン公式パティスリー「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」から、誕生1周年を記念した「ムーミンショップ パティスリー マグカップ」が登場!

「リトルミイ」と「ムーミンママ」のデザインがかわいい、オリジナルマグカップです☆

グレープストーン「MOOMIN SHOP PATISSERIE」ムーミンショップ パティスリー マグカップ

価格:1個1,320円(税込)

サイズ:約 横11.5cm(持ち手含む)×縦8.5cm

容量:350ml

重:280g

取扱店舗・販売期間:

・公式オンラインショップ「パクとモグ」 2025年3月26日(水)17:00まで受付中

・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店 2025年3月15日(土)17:00まで受付中

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付終了

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

グレープストーンが展開する、ムーミン公式パティスリー「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」から、「ムーミンショップ パティスリー マグカップ」が期間限定で初登場。

2025年1月で誕生から1周年を迎えた「ムーミンショップ パティスリー」

自然とともに生きる「ムーミン」たちの のどかな暮らしに共感して、人や環境にちょっと“イイコト” があるおいしいお菓子を展開しています。

そんなおいしくて、かわいくて、カラダのことも考えた「ムーミンショップ パティスリー」から、誕生1周年を記念してオリジナルグッズ第2弾となる「ムーミンショップ パティスリー マグカップ」が公式通販に初登場。

「ムーミンショップ パティスリー」らしい、深いネイビーが大人かわいいオリジナルデザインのマグカップです。

「ムーミンママ」や「リトルミイ」が、お茶会のために一生懸命準備をしている様子が描かれています☆

おしゃれなボックス入りなので、「ムーミン」好きの友だちへのプレゼントにもおすすめ。

たっぷり入るサイズなので、自分用におうちやオフィスで、ほっと一息つくのにもちょうどいいマグカップです。

『MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)』とは

『おいしいお菓子で、おいし“イイコト”。』

自然とともに生きる「ムーミン」たちの のどかな暮らしに共感した、食べるとホッと安らげるお菓子が楽しめます。

お菓子がおいしいのはもちろん、人や環境にちょっと“イイコト” があるフレンドリーなパティスリーです。

POINT 1:“キモチ”にフレンドリー

まるで「ムーミンママ」が作ったような、おいしくてやさしいお菓子たちが楽しめます。

「ムーミン」のファンにも喜んでもらえるようなパティスリーを目指したお店です。

POINT 2:“シゼン”にフレンドリー

スイーツのパッケージやボックスには環境対応インクやFSC認証紙、古紙などを活用。

おしゃれでかわいいくて環境のことも意識したパッケージが使用されています。

POINT 3:“カラダ”にフレンドリー

素材を生かした味付けや、動物性原料を極力使用せず植物性原料を積極的にチョイス。

おいしいのはもちろんカラダのことも考えたこだわりのお菓子たちが揃います。

ネイビーカラーに落ちついた赤で描かれた「リトルミイ」&「ムーミンママ」が大人かわいいマグカップ!

「ムーミンショップ パティスリー マグカップ」は、ムーミン公式パティスリー「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」の公式オンラインショップにて、2025年3月下旬頃までの期間限定で販売されます。

