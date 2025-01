【ルック】ケンゾーがNIGOによる2025年秋冬メンズコレクションを発表

ケンゾー(KENZO)は、アーティスティックディレクター NIGOによる2025年秋冬メンズコレクションを発表しました。Courtesy of KENZO東京からパリへの列車の旅から生まれたワードローブ。KENZO 2025年秋冬メンズコレクションは、未来的な高速列車での東西横断の旅をイメージしてデザインされました。1998年秋冬シーズンのメゾンの「トレイン・ショー」のコンセプトを再解釈した、アーティスティックディレクターのNIGOは、旅のエネルギーを表現するため、ドレスコード、素材、パターンを融合し、遊び心のあるプレッピーなスタイルに仕上げています。長年の友人であるアメリカ人アーティストのFutura 2000をコレクションのイメージとアイコン制作に迎え、二人のニックネーム「2000」と「ニゴー」を組み合わせた2025年という偶然にもコレクションの年と一致する数字が生まれました。エッフェル塔を望むシャイヨー宮で開催されるショーでは、アメリカ人チェリスト兼作曲家のErik FriedlanderによるNIGO選曲のライブパフォーマンスが披露されます。

Courtesy of KENZOシルエットとテクスチャーNIGOのアーカイブから着想を得た英国風テーラリングが現代的に解釈され、蘇ります。スーツはスタイリングに合わせて分解され、ふわふわの質感とパステルカラーがプレッピーな雰囲気を醸し出し、型にはまらないテーラリング表現となっています。クラシックなスーツには和風の要素が取り入れられ、着物風のベストをジャケットに組み合わせた斬新なスリーピーススーツも登場します。アーカイブピースからインスパイアされたワークウエアも、様々な素材使いで変化を遂げます。鮮やかなウィンターモヘアのボクシーなユーティリティジャケット、パステルカラーで柔らかな印象のワークジャケットとボンバージャケット、オーバーオールを解体して再構築したデニムスーツなど、多彩なバリエーションがそろいます。緻密な技術と質感を駆使したニットウエアは、コレクション全体のプレッピーなシルエットを強調。ジャパニーズデニムのパンツは、折り返し部分にセルビッジディテールが施されています。Courtesy of KENZOCourtesy of KENZOCourtesy of KENZOパターンとモチーフ列車の旅をテーマにした様々なパターンとモチーフがコレクション全体に散りばめられています。流れる景色を想起させるストライプ柄は、KENZOのアーカイブを参考に、斜めストライプや葉っぱのような曲線を描くストライプなど、様々なバリエーションでテーラリング、デニム、シャツに登場します。パリと日本の風景が描かれた列車の窓のモチーフは、ニットのジャカード織りやシャツ、Tシャツのプリント、そして駅名標を模したエンブレムとしてあしらわれています。日本の伝統的な床の模様から影響を受けた`KENZO WEAVE`は、シアリング素材やデニム、テーラリングのジャカード織りで表現され、KENZOアーカイブから採用したペイズリー柄に重ねてキルティングされたものもあります。さらに、NIGO自身の幼少期の思い出である「パチンコ」から着想を得た、ユニークな質感が特徴のニットウエアも展開されます。Courtesy of KENZOCourtesy of KENZOCourtesy of KENZOKENZO BY NIGO2025年秋冬メンズコレクションLE PALAIS DE CHAILLOT (シャイヨー宮)Production by Back of the HouseShow music produced by Erik FriedlanderContent production by KittenStyling by Max PearmainCasting by Mischa Notcutt for 11 castingMake up by Lucy Bridge and the Make Up For Ever teamHair by Virginie MoreiraNails by Ama Quashie