ÂçÎÌ¤Î¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤ë¡¡ÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¡Ä¾ÃËÉ¼Ö£µ£°Âæ°Ê¾å¤¬½ÐÆ°¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡Âçºå¡¦Äá¸«¶è
¡¡£±·î£²£¸Æü¸áÁ°¡¢Âçºå»ÔÄá¸«¶è¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒ¸Ë¤ÏÌµ¿Í¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë¡ÖÀÖ¤¤±ê¤È¤È¤â¤Ë¹õ±ì¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£¸Æü¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÄá¸«¶è¤ÎÅìºå¼ù»é¹©¶È¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö£µ£·Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó£±»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²³¬·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸ËÌó£´£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁÒ¸Ë¤Ï²òÂÎ¹©»öÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ïºî¶È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£