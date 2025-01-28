¡ÖÍÎÁ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡30ÂåÃËÀ¤¬30Ëü±ß¤Îº¾µ½Èï³²¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Ë½»¤à30ÂåÃËÀ¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÍÎÁ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶âÌ¾ÌÜ¤Ç30Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë24Æü¡¢¡Ø¡Ü¡Ù¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢NTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖÍÎÁ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ç¶µ¤¨¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¶¨²ñ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î95¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ï¸åÆüÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤ò¿®¤¸¤¿ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤¬»ØÄê¤·¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â30Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Ë¤âÆ±¤¸Áê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤«¤é¡ÖÂ¾¤Ë¤âÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æº¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ø¡Ü¡Ù¤Ç»Ï¤Þ¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤äÌ¤Ê§¶â¤ÎÍ×µá¤Ê¤É¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢ÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë²ÈÂ²¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£