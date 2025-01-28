¡Ö°Â³ÚÄâÆù¤ÎÆü WEEK¡×1·î28Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥ë¥ÓŽ¥¥í¡¼¥¹¡×290±ß¤ä¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×1,129±ß¤Ê¤É¡¢29Æü¤È2·î9Æü¤Î2²ó¤ÎÆù¤ÎÆü¤ò´Þ¤ó¤À14Æü´Ö³«ºÅ
°Â³ÚÄâ¤Ï1·î28Æü¤«¤é¡¢¡Ö°Â³ÚÄâÆù¤ÎÆü WEEK¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
°Â³ÚÄâ ¡Ö°Â³ÚÄâÆù¤ÎÆü WEEK¡×
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¹¬³Ú±ñ¡Ö¥È¥Þ¥È&¥«¥ì¡¼¤é¡¼¤á¤ó¡×ºÆÈ¯Çä¡¢¥È¥Þ¥È´Ý¤´¤È1¸Ä»ÈÍÑ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥«¥ì¡¼Ì£¡¢¡ÖÎäÅàÀ¸ñ»Ò¡×100±ß°ú¤¤Ê¤É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
´ü´Ö¤Ï1·î28Æü¤«¤é2·î9Æü¤Þ¤Ç¡¢Ëè·î¹±Îã¤ÎÆù¤ÎÆü¤ò14Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£1·î29Æü¤È2·î9Æü¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤ò´Þ¤ó¤À´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥í¡¼¥¹¡×¤ò290±ß¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÏÂµí¥«¥ë¥Ó¤ä¾å¥¿¥ó±ö¡¢À¹¤ê¹ç¤ï¤»¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢ÃíÊ¸ÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Â³ÚÄâ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¤ß¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃíÊ¸¸å¤ÎÄó¼¨¤ÏÌµ¸ú¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢·×2ÅÀ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¢¡290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥ë¥Ó¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ319±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ594±ß¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥í¡¼¥¹¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ319±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ704±ß¡£
°Â³ÚÄâ 290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥í¡¼¥¹¡×¢¡1,129±ß(ÀÇ¹þ1,241±ß)ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ1,848±ß¡£
¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ1,628±ß¡£
°Â³ÚÄâ 1,129±ß(ÀÇ¹þ1,241±ß)ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¢¡2,900±ß(ÀÇ¹þ3,190±ß)ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÖÌ£¤ï¤¤3¼ïÀ¹¤ê¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ3,190±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ3,718±ß¡£
±ÛÃ«¿ÀÌÀÅ¹Ž¥¤Ä¤¯¤ÐÅ¹Ž¥È¬²¦»Ò¾åÍ®ÌÚÅ¹Ž¥¥³¥¹¥â¥¹Å¹Ž¥¤Ü¤¿¤óÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö°Â³ÚÄâÆù¤ÎÆü WEEK¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡£
°Â³ÚÄâ 2,900±ß(ÀÇ¹þ3,190±ß)ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÌ£¤ï¤¤3¼ïÀ¹¤ê¡×¢¡¾®³ØÀ¸1,129±ß(ÀÇ¹þ1,241±ß)¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹
¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¡¢Æ±ÀÊÁ´°÷Æ±°ì¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤È¤Ê¤êÂç¿Í¤ÏÄÌ¾ïÎÁ¶â¡£¾®³ØÀ¸¸ÂÄê¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤òÀÇ¹þ1,241±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¡£
°Â³ÚÄâ ¾®³ØÀ¸1,129±ß(ÀÇ¹þ1,241±ß)¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹
¡Ö¤Ö¤¿¤È¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥¹¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ1,529±ß¡£
¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ2,024±ß¡£
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ2,519±ß¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í½¼¼Â¥³¡¼¥¹¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ3,014±ß¡£
¡ÖìÔÂô¥³¡¼¥¹¡×¥»¡¼¥ë²Á³ÊÀÇ¹þ1,241±ß¡¢ÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ4,664±ß¡£
±ÛÃ«¿ÀÌÀÅ¹Ž¥Åì¸ÍÄÍÅ¹Ž¥¤Ä¤¯¤ÐÅ¹Ž¥È¬²¦»Ò¾åÍ®ÌÚÅ¹Ž¥¥³¥¹¥â¥¹Å¹Ž¥¤Ü¤¿¤óÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸1,129±ß(ÀÇ¹þ1,241±ß)¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡£