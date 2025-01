【ミユ(水着)】12月 発売予定1月28日 予約受付開始価格:24,200円

Solarainは、1/7スケールフィギュア「ミユ(水着)」を12月に発売する。価格は24,200円。1月28日から予約受付を開始した。

本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「ミユ」の水着姿を立体化したもの。全高約245mmで専用台座が付属する。ゲーム中「メモリアルロビー」に登場するバケツやカモメなどのアイテムも再現しており、原作の雰囲気を感じられる。

前面

右側面

背面

左側面

頭部追加パーツが付属

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.