¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡ª ²¦¼Ô¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Ï¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤È¡¢³«ºÅ¹ñ¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥Þ¥ê¤ä¥¶¥ó¥Ó¥¢¤ÈÆ±µï¡Ú2025AFCON¡Û
27Æü¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×(AFCON)¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
AFCON¤Ï2025Ç¯12·î21Æü¤«¤é2026Ç¯1·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤Ç¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬2024Ç¯6·î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥é¥Ð¥È¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ï¥á¥É5À¤¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃêÁª²ñ¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤Ï¡¢¥Þ¥êÂåÉ½¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¢¥³¥â¥íÂåÉ½¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2024Ç¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿AFCON2023¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½¡¢¥¬¥Ü¥óÂåÉ½¡¢¥â¥ó¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯ÂåÉ½¤ÈÆ±µï¡£½àÍ¥¾¡¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢¥¦¥¬¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÈÆ±µï¤·¤¿¡£
Á°¡¹²óÂç²ñ²¦¼Ô¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¡¢¥Ù¥Ê¥óÂåÉ½¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥ÊÂåÉ½¤ÈÆ±µï¡£7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âå°ÌÉ½¡¢¥¢¥ó¥´¥éÂåÉ½¡¢¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨ÂåÉ½¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥°¥ë¡¼¥×A
¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½
¥Þ¥êÂåÉ½
¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½
¥³¥â¥íÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×B
¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½
¥¢¥ó¥´¥éÂåÉ½
¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨ÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×C
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½
¥¦¥¬¥ó¥ÀÂåÉ½
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×D
¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½
DR¥³¥ó¥´ÂåÉ½
¥Ù¥Ê¥óÂåÉ½
¥Ü¥Ä¥ï¥ÊÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×E
¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½
¥Ö¥ë¥¥Ê¥Õ¥¡¥½ÂåÉ½
ÀÖÆ»¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½
¥¹¡¼¥À¥óÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×F
¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½
¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½
¥¬¥Ü¥óÂåÉ½
¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯ÂåÉ½
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
AFCON¤Ï2025Ç¯12·î21Æü¤«¤é2026Ç¯1·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤Ç¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬2024Ç¯6·î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥é¥Ð¥È¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ï¥á¥É5À¤¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃêÁª²ñ¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤Ï¡¢¥Þ¥êÂåÉ½¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¢¥³¥â¥íÂåÉ½¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Á°¡¹²óÂç²ñ²¦¼Ô¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¡¢¥Ù¥Ê¥óÂåÉ½¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥ÊÂåÉ½¤ÈÆ±µï¡£7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âå°ÌÉ½¡¢¥¢¥ó¥´¥éÂåÉ½¡¢¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨ÂåÉ½¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥°¥ë¡¼¥×A
¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½
¥Þ¥êÂåÉ½
¥¶¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½
¥³¥â¥íÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×B
¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½
¥¢¥ó¥´¥éÂåÉ½
¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨ÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×C
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½
¥¦¥¬¥ó¥ÀÂåÉ½
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×D
¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½
DR¥³¥ó¥´ÂåÉ½
¥Ù¥Ê¥óÂåÉ½
¥Ü¥Ä¥ï¥ÊÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×E
¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½
¥Ö¥ë¥¥Ê¥Õ¥¡¥½ÂåÉ½
ÀÖÆ»¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½
¥¹¡¼¥À¥óÂåÉ½
¢¡¥°¥ë¡¼¥×F
¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½
¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½
¥¬¥Ü¥óÂåÉ½
¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯ÂåÉ½
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é