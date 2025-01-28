½»¿®£Ó£Â£É¶ä¤¬¾å¾ìÍè¹âÃÍ¹¹¿·¡¢£Ó£Â£É¿·À¸¶ä¤Î¸øÅª»ñ¶âÊÖºÑ¤ÈºÆ¾å¾ì¸¡Æ¤¤Ç»×ÏÇ¡þ
¡¡½»¿®£Ó£Â£É¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô<7163.T>¤¬ÂçÉý¤Ë£³ÆüÂ³¿¤·¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡££Ó£Â£É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<8473.T>»Ò²ñ¼Ò¤Î£Ó£Â£É¿·À¸¶ä¹Ô¤Ï£²£¸Æü¡¢¸øÅª»ñ¶â¤Î»Ä³Û£³£³£°£°²¯±ß¤Î¤¦¤Á£±£°£°£°²¯±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤ò¥á¥É¤ËÊÖºÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ä³Û¤Î£²£³£°£°²¯±ß¤ÎÊÖºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯£¶·î¤Î´ü¸Â¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÁá´ü¤Î¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¡¢¸øÅª»ñ¶â¤ÎÊÖºÑ¤ÎÆ»¶Ú¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÆ¾å¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡Æ¤¡¦½àÈ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£½»¿®£Ó£Â£É¶ä¤Ï£Ó£Â£É¤È»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥°¥ëー¥×<8309.T>»±²¼¤Î»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë£Î£Ô£Ô<9432.T>»±²¼¤Î£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤¬½»¿®£Ó£Â£É¶ä¤ÎÇã¼ý¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡££Ó£Â£É¿·À¸¶ä¤ÎºÆ¾å¾ì¤Î¸¡Æ¤¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢½»¿®£Ó£Â£É¶ä¤Î£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤Ø¤ÎÇäµÑ¶¨µÄ¤¬¿Ê¤à¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¹¤¬¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢Çã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS