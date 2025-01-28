¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÆîÉô¤Î»³²Ð»ö¡¢Âç±«¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯
Scott Vincent
¡Î£²£·Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - »³²Ð»ö¤¬Â³¤¯ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÆîÉô¤Ç¤Ï½µËö¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÄÃ²Ð¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´üÂÔ¤¬¾ÃËÉ»Î¤Î´Ö¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¹ß±«¤Ë¤è¤êÅÚº½Êø¤ì¤äÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³²Ð»ö¤Ç¿¢Êª¤¬¤Û¤Ü¾Ã¼º¤·¤¿ÃÏ¶è¤Î½»Âð¤Ë¤µ¤é¤ËÈï³²¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¿¢Êª¤Îº¬¤ÏÅÚ¾í¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Î¸å¤ËÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
£²£°£±£¸Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥â¥ó¥Æ¥·¥È¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤êÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢£±£²£¸¸Í¤Î²È²°¤¬Á´²õ¡£¤µ¤é¤Ë£³£°£·¸Í¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£