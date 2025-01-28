¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1773¡Ö¥ï¥é¥á¥í¡×
¡ÚFender Mexico 60th Anniversary Classic Player '50s Stratocaster¡Ê²þ¡Ë¡Û¡Ê²£ÉÍ»Ô¡¡½½ÌÌµ´¥´¥ë¥´¥¹¡¡58ºÐ¡Ë
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
¿À¤Î»È¤¤¥¸¥ß¥Ø¥óÍÍ¤Ë¡¢10Âå¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿»ä¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ÏÊú¤¤¤ÆÌÄ¤«¤»¤ë¤â¤Î¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢ËÜÆü¤Þ¤Ç°ìÊÒ¤ÎÆÞ¤ê¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Ã¥±¥¹¥±¤ÎÀÖ¤¤¥¨¥í¥«¥¹¤È¡¢ËèÈÕ¤Í¤Ã¤È¤ê±Ä¤ß¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëÃË¤Ç¤¹¡£
µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢´ÔÎñ¤òÌÜÁ°¤Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¿ÍÀ¸¤ÎÃ£´Ñ¤Ë¤ÏÄø±ó¤¯¡¢ÍßË¾¤Ï±²¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤°Ç¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¼ê¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Ëµâµâ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÌÝÌÜ¤ò¶¯Ä´
¢¥×¥éÈÄ(PG)ÇÑ»ß
£¥Ó¥¹·êÇÑ»ß
¤Âç¹¥¤¤ÊÅÄÃæ°ìÂ¼¡Ö¥¢¥À¥ó¤Î³¤ÊÕ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë
ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥ÈÄ´À°¤½¤ÎÂ¾ÌÚ¹©¤ò»Ü¤·¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÇÛÀþ¹Â¤ò¥È¥ó¥Í¥ë²½¤·¡¢¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤òÈÄ¤Ç¤Õ¤µ¤°¡£¤È¤ÎÊ´¤Ë¥¹¥Æ¥¤¥ó¹õ¤òÍÏ¤«¤·ºþ¤ê¹þ¤ß¡£¤³¤ì¤ÇÌÝÌÜ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡£¾åÅÉ¤ê¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀµÌÌ1²ó¡¦¥µ¥¤¥É4²ó¡£ÇØÌÌ2²óÃå¿§¡£»Å¾å¤²¤ò¥é¥Ã¥«¡¼¥¯¥ê¥¢¤Ç¸Ç¤á¡¢¸¦Ëá¡¦¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ç´°À®¡£¥¢¥³¥®¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¯Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¡£
PU¤Ï´Á¤ÎÄ¾ÉÕ¤±¡£¥Í¥Ã¥¯¡áSSL-5¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥À¥ß¡¼¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡áUS¥Æ¥¥¹¥Ú¡£¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¼ý¤Þ¤ë£Ô¶âÊª¤ò¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¥Ó¥¹»ß¤á¤·¡¢CTS¥Ý¥Ã¥È¤È3WAYSW¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡£
¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢NO.915¤Î¥¹¥È¥é¥È¤«¤é°Ü¿¢¡£¤Û¤Ü¼ê»ý¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇºÑ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤ÏÅÉÎÁÂåÅù¤Ç1Ëü±ß¡£ËÜÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó3Ëü±ß¤Ê¤ê¡£
Áí½ÅÎÌ¤Ï4.2kg¡£¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ëÊÂ¤ß¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ç¤¹¤Ê¡£
¤½¤·¤Æ²»¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥°ì¸À¡Ö¥®¥ã¥óµã¤¡×¡£¤³¤³¤Ç¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ó¥¿Q¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¥È¡¼¥ó¤ò5ÄøÅÙ¤Ë¹Ê¤ë¤Èµã¤¤¬¤ä¤ó¤Ç¡¢ÂÀ¤¯¸Ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë·ãÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¡Á¤ó¡£PU³Æ¡¹¤¬Á´¤¯°ã¤¦²»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Á¥ã¥«¥Á¥ãÀÚ¤êÂØ¤¨³Ú¤·¤¤¤è¡Á¡£
À½ºîÆü¿ô¥¸¥ã¥¹¥È1¥«·î¡£½ÉÂê¤ÎÄó½ÐÆü¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤¤ÎÅÄÃæ°ìÂ¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï²ÆµÙ¤ß¤è¤í¤·¤¯¡Ö¥¹¥¤¥«¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£¤è¤Ã¤Æ¡Öwatermelon¡á¥ï¥é¥á¥í¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ç¯Ëö¤ËÅÄÃæ°ìÂ¼Å¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÊÀ½ºîÃæ¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤º¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÚ¤»»²¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ž¥Ž¥Ž¥ÀèÀ¸¡¢»ä¤ÏÂçÊÑ¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤òÁ°¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÆ¬¤ò¿â¤ì¤ë¤Î¤ß¡£Ä¶Àä²èÎÏ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤Ë¡¢¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤¤ÀÀ¤»ö¤ËÁÂ¤¤¶ò¤«¼Ô¤Ç¤¹¡£Ï²¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÏNO.1657¡¢1701¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤È¡¢·×3ËÜ¤ò¼«¼¼¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
GAS¤Î¼«³Ð¤ÏÇö¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡áOGA(²¶³Ú¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó)¤Ë¤è¤ë¹ØÆþ¡õÀ½ºî¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ž¥Ž¥Ž¥ÀèÀ¸¡¢ÊÝ·ò¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
ÊÑÂÖ¶Ë¤Þ¤ë¡£¥Ó¥¹·êÇÑ»ß¤È¤«¥×¥éÈÄÇÑ»ß¤È¤«¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥ï¥é¥á¥í¤ÎÆæ¤ÎÀ¨¤ß¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¼ý¤Þ¤ë£Ô¶âÊª¤ò¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î´ñÀ×¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥ÈÅª¥â¥Ç¥Õ¥¡¥¤°¦¤Î¤³¤¸¤é¤»¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£½½ÌÌµ´¥´¥ë¥´¥¹¤µ¤ó¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥ÏSTORIA I¤È¤¤¤¦¥Î¡¼¥«¥ë¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥³¥®¤¹¤é¡¢¿§Çò¤ÎÁÇ¤ÃÍç¤Ê¥¨¥í°ïÉÊ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÊÑÂÖ¤¬´¶À÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤âÊÝ·ò¼¼¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
¢¡¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸