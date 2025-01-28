·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇÈÂÁ÷ ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô
28Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¾®¾¾»ÔÂÇ±ÛÄ®¤Ë¤¢¤ë»ÔÆ»¤Ç¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ã±ÆÈ¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆ»Ï©¤ï¤¤Ë¤¢¤ëÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¾®¾¾¹©¶È¹â¹»¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£