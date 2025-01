2025年1月29日よりで配信開始となるスパイダーマンの新しいアニメシリーズ「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」が、早くもシーズン2に更新予定であることがわかった。そればかりでなく、シーズン3へのゴーサインも既に灯っているという。製作のブラッド・ウィンダーバウムが明らかにした。

(MCU)とは別のピーター・パーカー/スパイダーマンの奮闘を、コミック風のアニメーションで描く注目作。29日より配信のシリーズでは全10話が届けられる。

© 2024 MARVEL. All Rights Reserved.

「頭からつま先までどっぷり、キャラクターたちにハマりました」と作品への惚れ込みを語るウィンダーバウムは、「シーズン2の脚本も全て読みました」と早くも次期シーズンの準備が進んでいると告白。「アニマティクスの半分まで進んだところで、ジェフ(・トラメル、原案・脚本)がこの作品で一つ一つ組み上げたものが、実を結び始めています」と評価した。

