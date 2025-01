『エイリアン』シリーズ初のドラマ作品として大きな注目を集める「エイリアン:アース」が、2025年夏にで日本独占配信される。日本版のティザービジュアルと特報映像が届けられた。

『エイリアン:ロムルス』(2024)で再ブーム。初のドラマシリーズ「エイリアン:アース」では、エイリアン(フェイスハガー)が乗った宇宙船が地球に不時着。寄せ集めの特殊部隊メンバーが、未だかつてない強大な脅威と対峙することとなる。



ティザーキービジュアルは、エイリアンの頭部に地球のようなものが映り込むデザイン。「かつて宇宙は安全だった」というキャッチコピーが不穏だ。

特報映像では、シリーズ定番の音楽と共に、廃墟と化した宇宙船内をうごめく“エイリアン”の姿が。人間が見当たらない船内で、「封じ込め失敗」と警告が鳴り響く。

本作は、第82回ゴールデングローブ賞でも快挙となった「SHOGUN 将軍」や、人気シリーズ「一流シェフのファミリーレストラン」などを手掛ける米FXが製作。監督を務めるのは、サスペンスドラマとして高い評価を得た「FARGO/ファーゴ」や、「レギオン」等の海外ドラマシリーズを手掛けてきたノア・ホーリー。キャストには、シドニー・チャンドラー(『ドント・ウォーリー・ダーリン』、ドラマ「シュガー」)、アレックス・ローサー(ドラマ「このサイテーな世界の終わり」)、ティモシー・オリファント(ドラマ『マンダロリアン』)らが名を連ねる。

(c) 2025 Disney and its related entities

「エイリアン:アース」はディズニープラス「スター」で今夏より独占配信。