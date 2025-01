【東京マルイ再販情報:1月23日分】

東京マルイは1月23日、10才以上モデルのエアガン2点を再現した。

今回再販されたのは、「コルトパイソン.357マグナム 6インチ ステンレスモデル」(6,578円)と「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」(3,850円)の2点。

「コルトパイソン.357マグナム 6インチ ステンレスモデル」は、BB弾をセットしたカートリッジを、1発ずつシリンダーにセットするリボルバーならではの操作を楽しめる他、アジャスタブル・リアサイトとホップアップシステム、セフティ機能を備えている。

「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」は、リアルな外観や表面仕上げ、スライドやトリガーの動きに合わせたハンマーの作動といったハイグレードタイプで、ホップアップシステムとセフティ搭載を備えている。

「コルトパイソン.357マグナム 6インチ ステンレスモデル」詳細

「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

価格:6,578円 全長:292mm 銃身長:135mm 重量:440g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発価格:3,850円 全長:217mm 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し(手動) 装弾数:22発

