アメリカンコミック『バットマン:ハッシュ』に登場するロビンがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEXにラインナップ入り。マントは布製になっている。DC『バットマン:ハッシュ』は『バットマン』シリーズの1作。2002年にコミックスが発売され、2019年にアニメ化もされている。バットマンの正体がブルース・ウェインであることを知っている謎のヴィラン(悪人)・ハッシュが、バットマンを絶望させて殺すことを目的に狡猾な罠を張り巡らせる。スーパーマンやジョーカーなど人気キャラが多数登場する『バットマン』シリーズの傑作の1つだ。

ロビンはバットマンの相棒(サイドキック)。『バットマン:ハッシュ』の時点では3代目のティム・ドレイクがロビンとなっている。MAFEXはメディコム・トイが展開するアクションフィギュア。人間サイズの男性キャラの場合は全高約16センチ。女性や小柄な設定のキャラの場合は15センチ前後の場合もある。マントなどを除いてコスチュームも樹脂で成形されている。「MAFEX ROBIN(BATMAN: HUSH Ver.)」はコミック『バットマン:ハッシュ』のロビンをアクションフィギュア化したアイテム。2025年11月リリース予定。全高は約14.5センチ。頭部パーツは2種、武器パーツも付属する。マントは布製で橋にワイヤーが入っており、なびいた状態での固定が可能だ。MAFEXでは『バットマン:ハッシュ』のアイテムが数多くリリース済み&リリース予定になっている。バットマン、スーパーマン、ナイトウイング、ハッシュ、ハントレス、ジョーカー、ハーレイ・クィン、キャットウーマン、ポイズン・アイビー、スケアクロウ、リドラー……これらに加え、バットガール、ブルース・ウェイン、クラーク・ケントも開発中とのこと。バットマンファミリー&ヴィラン勢揃いの『バットマン:ハッシュ』。MAFEXでコレクションしている方は、満を持して登場のロビンをお見逃しなく。MAFEXはアメコミやアメコミ原作映画・アニメのラインナップが充実したシリーズだ。今回は「MAFEX KILLMONGER」の情報も公開された。キルモンガーは映画『ブラックパンサー』(2018年)に登場したヴィラン。ブラックパンサーことワカンダ国王ティ・チャラのいとこであり、ワカンダの王位簒奪を狙ってブラックパンサーに挑む。「MAFEX KILLMONGER」では素顔2種を含む頭部パーツ3種、武器パーツが付属する。全高約15.5センチ。2025年11月リリース予定。また直近の2025年2月には、未来のスパイダーマンであるスパイダーマン2099を立体化した「MAFEX SPIDER-MAN 2099(COMIC Ver.)」がリリースされる。マーベル系ファンの方はこちらもチェックしていただきたい。BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s25)