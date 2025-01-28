¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§¡ÄÏ©¸ªÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿28ºÐÃËÀ¤Ï¤ÍÆ¨Áö¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²¡¦²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ¥ÌÚÂºÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡ËÂáÊá¡¡°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º»Ô
2024Ç¯11·î¡¢°ñ¾ë¸©¶Ä®¤Ç¼Ö¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¾å¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ52ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Á¥ÌÚÂºÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¶Ä®¤Î¹ñÆ»354¹æÀþ¤ò¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢Ï©¸ª¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¡¦ÌîÅÄ»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î¾¾Â¼ÏÂÌï¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¾å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤È²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤¬¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢Á¥ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á¥ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×1·î28ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë