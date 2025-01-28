スマートフォンアプリ「Nintendo Music」に「Pokémon LEGENDS アルセウス」楽曲が1月28日に追加
【Nintendo Music：「Pokémon LEGENDS アルセウス」】
1月28日 追加
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1月28日 追加
任天堂は、Nintendo Switch Online加入者向けのスマートフォンアプリ「Nintendo Music」に「Pokémon LEGENDS アルセウス」の楽曲を1月28日に追加した。
「Nintendo Music」はファミコンからNintendo Switchまで、さまざまな年代のゲーム音楽が楽しめる音楽配信アプリ。
今回追加された「Pokémon LEGENDS アルセウス」の楽曲には「コトブキムラ」、「黒曜の原野：1-1」、「戦い：野生ポケモン」などがラインナップしている。
Nintendo Switch Online加入者向けのスマートフォンアプリ『Nintendo Music』に、『Pokémon LEGENDS アルセウス』のゲーム音楽が新たに追加されたよ！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) January 28, 2025
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