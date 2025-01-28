【Nintendo Music：「Pokémon LEGENDS アルセウス」】
1月28日 追加

　任天堂は、Nintendo Switch Online加入者向けのスマートフォンアプリ「Nintendo Music」に「Pokémon LEGENDS アルセウス」の楽曲を1月28日に追加した。

　「Nintendo Music」はファミコンからNintendo Switchまで、さまざまな年代のゲーム音楽が楽しめる音楽配信アプリ。

　今回追加された「Pokémon LEGENDS アルセウス」の楽曲には「コトブキムラ」、「黒曜の原野：1-1」、「戦い：野生ポケモン」などがラインナップしている。

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